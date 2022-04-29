台北市昨宣布將在5月5日起，幫6到11歲兒童施打莫德納疫苗，接種後學生可申請3天疫苗假，學校也可實施3到5天的遠距教學演練，北市今也實施疫苗施打模擬演練，北市副市長蔡炳坤表示，疫苗假最長有9天，家長上班比較麻煩，可以請防疫假陪孩子，也尊重學校教學方式，最重要是讓孩子在家裡停課不停學。

教育局也指出，考量國小疫苗接種後，若出現班上一半有施打、一半未施打，老師教學上有難度，校方可安排3至5天的遠距教學演練，若校方安排周一打疫苗，周二至周五都可實施遠距教學，只要經過課發會決議通過即可，不過遠距教學出勤就會納入正式出缺勤計算。

蔡炳坤說，按照計畫正在做校長線上說明會，選擇幸安國小模擬演練，這是非常重要，這次針對莫德納疫苗全套完成。

中央也在昨日宣布，BNT兒童疫苗將在5月中旬來台，對此，蔡炳坤昨晚間做出評論，針對中央的政策，他痛批根本是「將帥無能，累死三軍」。

蔡炳坤說，多一個選擇很好，但會衝擊到家長接種莫德納的意願，BNT來了，讓整個流程還會再走一遍，意願書也不同，現在醫療量能吃緊，要到學校打疫苗還要做媒合，中央應該在作業上要好好規畫，而不是BNT來又要做一次。

蔡炳坤也提到，政策推動要跟實務結合，雖然有接種青少年經驗，但接下來接種的年紀更小，還要規畫幼兒園滿6歲 約有1萬多人，也要到醫院施打。

幸安國小校長陳順和說，訊息昨天才出來很多家長會再更換，家長考慮讓孩子接種疫苗的也會越來越多。