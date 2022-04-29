楊志良今（29日）痛批衛福部長陳時中「一個人不要臉連鬼都怕，總統蔡英文強調謙卑、謙卑再謙卑，部長陳時中是傲慢、傲慢再傲慢！」（葉書宏攝）

疫情嚴峻，前衛生署長楊志良要捐贈1000萬劑快篩受阻，食藥署回函稱是中國製造，需另外向經濟部國際貿易局提出申請。楊志良今（29日）痛批衛福部長陳時中「一個人不要臉連鬼都怕，總統蔡英文強調謙卑、謙卑再謙卑，部長陳時中是傲慢、傲慢再傲慢！」民進黨同時利用快篩試劑賺價差，來籌措選舉資金。

楊志良今（29日）痛批衛福部長陳時中「一個人不要臉連鬼都怕，總統蔡英文強調謙卑、謙卑再謙卑，部長陳時中是傲慢、傲慢再傲慢！」（圖/李俊毅攝）

楊志良今（29日）由國民黨立委費鴻泰等陪同在立法院舉行「楊志良擋了蔡政府的快篩發財路」記者會，他表示，自己擔任署長時戰備口罩一個才0.9元，為何指揮中心購買的東西都比別國貴，中間的差價就是民進黨的選舉資金，用來買票，給1450要大外宣、大內宣。

楊志良說，捐贈1000萬劑快篩，希望民眾可以得到快速、便宜有效的快篩劑，目前國產的供不應求，已經找到廠商同時支付訂金，偽陰性、偽陽性不到1％，且篩檢效果非常高而且是歐盟認證，有百餘個國家在使用。

楊志良今（29日）痛批衛福部長陳時中「一個人不要臉連鬼都怕，總統蔡英文強調謙卑、謙卑再謙卑，部長陳時中是傲慢、傲慢再傲慢！」（圖/李俊毅攝）

楊志良提到，根據衛福部的回函，只有美國、加拿大、澳洲認可的快篩才算數，歐盟認可的不算，真替外交部吳部長捏一把冷汗，把歐盟及百餘個國家都得罪了。

楊志良說，公開告訴民眾要捐贈的快篩就是中國製造，不忌諱是中國製造，因為黑貓、白貓會抓老鼠就是好貓，中國是世界工廠，試問，目前指揮中心進口的篩劑來自那些國家？一劑多少錢？有效率是多少？

楊志良說，台灣目前快篩1劑還是要100元，對弱勢家庭仍是一個負擔，自己進口的1劑55元，政府花了100億元購買快篩試劑，然後要人民去排隊購買，「監察院就是總統蔡英文自己辦的！」她可以來告我，不怕得罪人。