上海市府新聞辦29日疫情防控工作記者會，副市長兼市公安局局長舒慶、市公安局法制總隊總隊長范宏飛出席，強調將狠狠打擊昧著良心賺黑心錢的不法分子。介紹疫情以來，公安機關「零容忍」打擊團購詐騙、哄抬物價、製假售假等違法犯罪，已查處各類涉疫案件近700起，行政處罰近600人，採取刑事強制措施近100人。另快速偵破4起銷售劣質豬肉案、提醒市民防範謊稱發放疫情補貼、新冠疫苗投資理財等新類型詐騙，為民眾挽回損失3500多萬元人民幣。

舒慶指出，本輪疫情以來，5.2萬全警動員，嚴格落實疫情管控措施，保障民生保供通道暢通，打擊各類危害食品安全等違法犯罪：

一是暢通入滬通道和市內物流，努力保障物資配送「進得來」「跑得通」。

在入境高速道口，公安幹警24小時駐守，動態優化查驗流程，將一輛車的查驗時間平均縮短至30秒。個別車輛人員核酸證明不齊全，必要時採取警車閉環護送至卸貨點、卸貨後再護送出市境等方式，讓物資「進得來」「跑得通」。嚴格落實「非必要不上路」等管控措施。

封控點警方著力提升查驗效率，對保供車輛和人員予以快速放行，防止對正常保供車輛反復查驗、攔截受阻，日均保障40多萬輛車輛正常通行。

二是依法打擊各類涉疫違法犯罪，努力守護市民的「錢袋子」「菜籃子」安全。

疫情以來，公安機關「零容忍」打擊團購詐騙、哄抬物價、製假售假等違法犯罪，已查處各類涉疫案件近700起，行政處罰近600人，採取刑事強制措施近100人。

快速偵破4起銷售劣質豬肉案件，及時阻斷了一批劣質豬肉流入市場。

希望民眾積極提供犯罪線索，公安機關將認真核查每一條線索，一查到底，狠狠打擊昧著良心賺「黑心錢」的不法分子。針對群眾反映的一些不法分子利用封控期間市民購物不便，以「社區團購、代購跑腿」等名義實施詐騙，公安機關迅速偵破了10餘起此類案件，並及時將被騙錢款返還給被害人。

針對疫情期間市民長期居家、遭遇電信網路詐騙風險增加的情況，提醒市民防範假冒電商客服退款、謊稱發放疫情補貼、新冠疫苗投資理財等新類型詐騙，為民眾挽回損失3500多萬元人民幣。

三是踐行「人民公安為人民」宗旨，協同各方為群眾解決實際困難。

疫情期間，撥打110求助，110呼入量激增、單日峰值超過9萬起。特別是對涉及洗腎、化療、孕產等緊急救助，第一時間協調處置、開闢綠色通道，累計接處求助類警情54萬多起。

為了更好地服務群眾，全市公安機關組建了1100餘支社區幫困先鋒隊，與社區幹部、物業人員、樓組長、志工等一道，主動幫扶獨居老人、重度障礙人士等特殊群體，上門走訪排查23萬多次，解決實際困難8.1萬多次。

在此期間，公安機關還向全市90餘個方艙醫院派駐了3400多警力，24小時開展安全巡邏、秩序維護，設立現場警務室、警民聯繫點，積極化解糾紛、提供幫助。