轉眼間四月份已經快要結束，又將迎來全新的5月份，個人運勢也將出現轉變，2022年第二波水逆將在5月10日登場，塔羅小孟老師點名巨蟹座、牡羊座、水瓶座、摩羯座要注意破大財，並建議拿一個紅包袋，在外面寫土在畫個圈，就能水來土掩。

Top4：巨蟹座

巨蟹座的朋友5月水逆沖精神宮，對於金錢會容易有一種幻覺的情況，比如說投資以為會很簡單，衝動投資反而跟想的不一樣，而有所損失，小孟老師建議你5月10日至5月21日要對於金錢概念要更實際一點，若是可以養成記帳的習慣會更清楚金錢的流向，而不會導致亂花錢的習慣。

Top3：牡羊座

牡羊座水星逆行進入財帛宮，對於財運上來說容易有風險，若是有在作投資股票或基金的朋友，5月22日至6月2日一定要多多留意市場上的變化，不要一昧的投錢進去，而不去作一些實際的檢視，雖然不會賠大錢，但還是一種損失，所以投資部份還是要多多謹慎。

Top2：水瓶座

水瓶座也許跟景氣會有一點相關，你容易會有事情多但錢不平衡的現象，另外5月22日至6月2日水逆沖偏財宮，也因為會想要多賺點錢的想法，所以想作一些投資，但要切記不了解的標的物，千萬不要衝動去投資，以免造成更大的損失。

Top1：摩羯座

摩羯座的朋友，冥王星逆行會讓你對於喜歡的東西就是會買買買，除非碰到一些困難才會思考怎麼用錢，另外5月10日至5月21日水逆進入偏財宮，不太適合作重大投資，錢還是保守的經營較為妥當。