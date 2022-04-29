針對近期韓元兌美元匯價一直在貶，韓國政府29日透露，將不再坐視不管，若當地貨幣還有貶過頭情況，不排除會進場干預。同時，也以當地財經基本面強勁為由，駁斥會出現資金大幅外逃現象。

韓國政府表示，韓元匯價短期波動加劇，是受到聯準會恐將大幅升息，以及中國大陸抗疫封城對經濟成長造成不良的影響。另外，也會持續關心全球匯市，若只有韓元表現異常，將祭出穩定市場機制。

近來，韓國政府頻頻對弱勢韓元口頭喊話，無奈效果不彰。28日，韓元持續收貶，並已連續6個交易日都走低。不過，29日早盤反彈，韓元一度小升3.5元，來到1,269價位附近。

疫前的2019年時，韓元並不太弱，與美元匯價甚至還曾看見1100左右。不過隔年初新冠病毒爆發後，韓元開始貶值一直逼近1250上下。然後隨著景氣慢慢回溫，2020年底韓元又重回1100位置。

好景不常下從2021年迄今，韓元就一路從1100價位再度走貶，到現在甚至還向1300奔去。匯銀專家認為，韓國過去幾個月已陸續升息幾次，但力道還是沒有比聯準會日前曾表態不排除將大幅調高利率來得大。因此，近期美元很強勢。

外界擔憂，韓美之間利差若縮小，外資會加速撤出韓國。韓國政府有自信地說，因為自己財經基本面健康，加上有足夠資金穩定市場，故不太會看到外資逃出的情況。