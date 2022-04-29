《大學生了沒》出道的蘿莉塔行事作風直爽敢言，深受談話性節目喜愛讓她成為通告藝人，近日蘿莉塔在節目中分享與前男友「尷尬性事」，讓原本想在前男家「愛的掌聲」，但前男友一動作卻發生悲劇了。

蘿莉塔近日受邀上《11點熱吵店》節目討論「男生貼心VS.不貼心行為」的主題時，她有次去前男友家，看電視看到氣氛變超好，激吻了一番想轉移陣地到房間「愛的掌聲(啪啪)，男友想用公主抱的方式抱到房間，沒想到男友竟「心有餘而力不足」，造成蘿莉塔慘摔到地板上，當場氣哭，「原本想說好開心好開心，結果就直接摔下去」。主持人Melody 也為男生說話，現實生活中這動作其實蠻累的。

蘿莉塔再自揭情事透露，有一次和男生約會時，因為實在走太久，她忍不住向男友說腳好痠，想說一般男生可能會說要不然坐一下，沒想到對方直接把她公主抱起來，對比之前那位讓她摔在地上的男生，讓她頓時覺得好貼心，但也透露若抱起來手有抖，就會覺得不Man了。