1名女網友在《Dcard》發文，她和男友大學租屋處的隔音很差，隔壁浴室常常傳來「啪啪聲」，某天聲音再次響起時，男友竟衝進浴室用手大力打自己的屁股，發出巨大的啪啪聲，見原PO開門後，男友還回頭用氣音告訴她「不能輸」，笑翻眾人。

原PO在社群網站《Dcard》發文寫到，大學時期她跟男友一起住在套房，隔壁疑似住著體力很好的男生，常常在浴室聽見隔壁傳來的「啪啪聲」，某次他們回家時，聲音再次響起，男友見狀便和她說：「我要去洗澡」。

原PO表示，過沒多久她聽見浴室也傳來很大的啪啪聲，以為是男友在偷看片，不料打開門後，映入眼簾的竟是，男友開著蓮蓬頭讓水沖在自己身上，並且用手拍打自己的屁股，她傻眼看著男友拍紅的屁屁，對方則用氣音說：「不！能！輸！」原PO哭笑不得表示：「你不要這樣，以後我們走出去遇到鄰居會很尷尬」。

貼文一出吸引大批網友回覆：「結果隔壁男生也是在廁所拍屁股，2個男的在廁所洗澡，啪啪聲此起彼落」、「不能輸那句，笑死我了，好可愛」、「你男友是海豹嗎」、「別人的男友是聽著隔壁%%聲，你男友是使出洪荒之力拍拍屁股不能輸」。

也有網友和原PO分享租屋處隔音太差得趣事：「我朋友的租屋處也是隔音很差，她都跟我說很常聽到隔壁情侶發出不明又害羞的聲音，結果上次去她租屋處我們又聽到了，然後畫面就變成兩個女子耳朵貼在牆壁上偷聽隔壁的動靜」。