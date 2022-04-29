美國參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）4月中率團訪問台灣，受到蔡英文總統熱情歡迎；他返美後積極推銷波音787客機，甚至點名有購機需求的華航，遭「已讀不回」。網友推，星宇航空成立時，董事長張國煒捨情有獨鍾的波音不買，清一色採購空中巴士客機，如今證明買對了，簡直「神採購」。

國際民航機市場，向來是美國波音（Boeing）、歐洲空中巴士（Air Bus）的天下，各家航空公司採購新機，免不了遇到兩大製造商及掮客角力，但回歸市場機制，美製客機近年並不熱門。

波音旗下737 MAX機型，2017年5月交付首架，卻先後於2018年10月、2019年3月發生空難，導致大陸、歐盟、美國陸續停飛該型客機；時至今日，仍有多國未復飛。

波音公布今年首季財報，大虧12億美元，今年以來股價更下跌了17%，難怪葛瑞姆推銷自家產品不遺餘力。華航也曾被美方兜售737 MAX，經營團隊面臨極大壓力，結果兩起空難發生後，不再有採購雜音，華航才順利引進空巴A321neo。

美參議員推銷波音787客機，點名華航參考。（美聯社）

談到A321neo，最先引進該機型的不是華航、長榮航空雙雄，反而是成立沒幾年的星宇航空；「波粉」張國煒自己開公司竟不買波音，一度讓外界跌破眼鏡。

當年長榮航空採購波音777-300ER，規劃成為越洋航線主力機種，就是由張國煒主導；他也不只一次對外稱讚777的性能及油耗，直呼買到賺到。

但星宇成立後，張國煒卻一改對波音的熱愛，先引進A321neo單走道客機，負責東亞航線；今年2月再加入全台首架A330neo 廣體客機，飛亞洲航點；未來還有A350 XWB，專營越洋航線。短中長程清一色空巴機型，都讓網友對於「K董」的彈性嘖嘖稱奇。