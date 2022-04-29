巨大、桂盟大陸廠相繼復工 早盤氣勢回魂 11:242022/04/29 工商 曾麗芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸自行車供應鏈相繼復工、全力拚產能！巨大（9921）集團旗下的中國捷安特、昆山捷安特電動車、昆山捷安特、昆山鼎鎂新材料科技等四家工廠，自4/28起恢復生產。巨大表示，復工後將調假加班追趕產能。 此外，全球自行車鏈條最大供應商-桂盟（5306）集團，旗下蘇州超匯桂盟傳動及蘇州太倉廠區各子公司，即日起也已恢復生產運營、全力拚產能。 9日開盤，自行車族群股價全面開紅盤，尤其是巨大，盤中股漲逾3％；桂盟漲幅也逾2％，一掃大陸廠暫停產的陰霾。 巨大、桂盟大陸廠復產 全力拚產能 高成長、政策鬆、政局穩、獲利強四大優勢 為印度股市撐腰 #巨大 #桂盟 #全球 #捷安特 #復工 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不動產聲聲漲 REITs續衝 04:102022/04/29 投資理財 陸港觀盤－擺脫不確定因素 陸股拚逐步上揚 04:102022/04/29 全球財經 經濟部攜手產業 打造智慧顯示科技新生活 20:202022/04/28 財經 永續投資吸金 ESG碳商機多重資產成標配 16:332022/04/28 財經 百威英國員工釀罷工 夏季啤酒恐缺貨 18:552022/04/28 財經 樂迦登錄戰略新板 股本創紀錄 04:102022/04/29 證券．權證 柏瑞全球非投資級債基金 理柏三連霸 04:102022/04/28 產業特刊 國家生技研究園區招商引資 媒合逾30家廠商 20:202022/04/28 財經 避險買盤強 黃金需求Q1增三成 04:102022/04/29 財經要聞 華為Q1營收減逾一成 胡厚崑：整體經營符合預期 17:322022/04/28 財經 Nasdaq台灣新秀 仁新小金雞Belite獲准在美上市 10:132022/04/29 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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