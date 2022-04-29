大陸自行車供應鏈相繼復工、全力拚產能！巨大（9921）集團旗下的中國捷安特、昆山捷安特電動車、昆山捷安特、昆山鼎鎂新材料科技等四家工廠，自4/28起恢復生產。巨大表示，復工後將調假加班追趕產能。

此外，全球自行車鏈條最大供應商-桂盟（5306）集團，旗下蘇州超匯桂盟傳動及蘇州太倉廠區各子公司，即日起也已恢復生產運營、全力拚產能。

9日開盤，自行車族群股價全面開紅盤，尤其是巨大，盤中股漲逾3％；桂盟漲幅也逾2％，一掃大陸廠暫停產的陰霾。