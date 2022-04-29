港股連漲三日後，29日早盤開盤輕微下跌。
香港信報報導，恒指開盤跌4點，報20,271，國指開盤跌20點，報6,897。科指開盤跌0.3％，報4,053。
個股方面，友邦首季新業務價值下跌19％，開盤漲2.1％報79.5港元。中海油首季純利大增1.3倍遠超預期，同時宣布派發特別股息每股1.18港元，開盤漲6.6％報11.64港元。
此外，騰訊開盤跌0.2％報339港元。美團開盤漲1％報150.4港元。京東開盤跌1.1％，阿里巴巴平開。港交所開盤漲0.7％報328港元。
港股連漲三日後，29日早盤開盤輕微下跌。
香港信報報導，恒指開盤跌4點，報20,271，國指開盤跌20點，報6,897。科指開盤跌0.3％，報4,053。
個股方面，友邦首季新業務價值下跌19％，開盤漲2.1％報79.5港元。中海油首季純利大增1.3倍遠超預期，同時宣布派發特別股息每股1.18港元，開盤漲6.6％報11.64港元。
此外，騰訊開盤跌0.2％報339港元。美團開盤漲1％報150.4港元。京東開盤跌1.1％，阿里巴巴平開。港交所開盤漲0.7％報328港元。
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