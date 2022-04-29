行政院長蘇貞昌（中間橘背心者）回應社會對疫情與台鐵罷工的擔心。（程炳璋攝）

台南市一塊教育部學產地未來將從魚塭地用途轉為南科研發基地。（程炳璋攝）

官員被爆車站咆哮台鐵員工 蘇貞昌：請交通部詳查嚴處

台南市中西區1塊學產地將轉作南科研發辦公室聚落的「台南科技產業專區」，預估年租金可達每年8億，行政院長蘇貞昌29日視察，面對外界關心開放唾液快篩劑與台鐵罷工事件問題，蘇貞昌表示在對抗疫情上，會請食藥署評估任何醫材的使用，台鐵問題則將懲處失言的交通部參事賴明煌，仍盼台鐵員工回應社會期待。

正值台灣邁入新冠肺炎病毒共存時刻，確診數達每日萬例，疫情亂象再起，立委高嘉瑜建議政府開放唾液快篩，蘇貞昌回應涉及醫療專業，將請食藥署詳細評估，呼籲大家不要囤貨，有需要再買。

台鐵員工準備在勞動節發動全台罷工，交通部參事賴明煌日前失言嗆台鐵員工「憑什麼這樣跟俸點800點的人說話」引發社會觀感不佳，蘇貞昌表明將嚴懲，仍不忘柔情喊話台鐵員工，回應社會的期待與受難者家屬的呼籲。

蘇貞昌表示自己坐台鐵長大，年輕時從屏東搭火車到台北讀書，一路走來很了解台鐵員工的辛苦，但百年台鐵需要改革，政府會在員工福利不減的方向，提升整體安全與效能，推動台鐵活化與公司化。

蘇貞昌隨即視察教育部位在台南市中西區民權路4段1塊27.6公頃國有學產地，未來將改作「台南科技產業專區」。

當地過去幾乎屬漁民375租用的魚塭地，政府獲得的年租金僅322萬元，未來轉型台南科技產業專區，作為南科公司研發辦公室，預估年租金可望暴漲250倍，達8億500多萬元。這筆租金除了繼續保障承租戶權益，並持續作為助學之用。

為了引入南科公司設置研發辦公室，台南市政府正闢建從南科到安平的北外環道路，總長13.61公里，總經費210億，最快2028年完工，從南科到台南科技產專區只要15分鐘，大幅縮短南科到市區的路程，並規畫大型停車場使用。台南市工務局表示，未來還需中央挹注16億經費增設抽水站與安平聯絡道路。