近年極端氣候頻傳，為了減少農民衝擊，農委會今天表示，過去農業天然災害現金救額度為平均生產成本的1至2計算，但考量近期物價及參酌各產業生產成本，農委會調整192項救助額度，平均調整幅度逾2成，甚至有原本每公頃救助11萬5000元的品項增為42萬元，農委會估計每年多花費1億餘元，遭質疑是為了年底的選舉大撒幣。

對此，農委會副主委陳駿季表示，農委會調整天然現金災害救助，主要考量為對產業有無幫助，「不是選舉到就撒幣」，天然救助僅占生產成本1成至2成，且要遇到天然災害，且受災害影響逾2成才能領，「嚴正駁斥大撒幣」。

至於是否會造成農民投保農業保險意願下降？陳駿季強調，內部曾對此評估，認為此次調整的幅度不會降低保險意願，若要提高保險覆蓋率會強化宣導、理賠制度、保費檢討等機制。

此外，陳駿季說，因應5月汛期將至，除了調整救助金額外，25日也公告包括西瓜、香瓜等40農漁品項納入天氣參數，且中央可以主動公告救助，且只要達到天氣參數指標，就可以使用簡化措施，如果種植客觀證文件更免現勘、直接造冊，過去要45至60天才能領到救助金，若使用該措施最慢只要1個月就能領取。

陳駿季指出，農委會也開發「農產業天然災害現地照相APP」，利用該APP拍照即可定位該地籍資訊，資料也會同步上傳至農糧署天然災害救助系統、加速勘災。

陳駿季提及，因應極端氣候，農委會也增加滾動式倉儲的貯存量及時間，從原先5月至10月執行、4000噸，增加為4月至11月、數量也增加為5280噸，在大規模天然災害時可以有效穩定蔬菜價格。