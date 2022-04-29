宏碁(2353)攜手大塚(3570)，為旗下的ConceptD 7 SpatialLabs Edition創作者筆記型電腦擴展業務範疇。宏碁首季合併營收783.73億元，雖然PC市場雜音不斷，宏碁第一季的PC業務表現依然亮眼。電競暨遊戲相關產品部分，單季營收有近26％的年成長力道，另在市場需求明顯增溫的商用事業，單季營收則有近37％的年增幅，至於前兩年營運相對走弱的桌上型電腦業務，季營收也有逾三成以上的年增。

宏碁獨家技術-Acer SpatialLabs，結合在光學、顯示器及感應等領域的先進技術運用，將虛擬世界更真實融入現實世界，為使用者提供最新、最直觀的裸視3D體驗。通過SpatialLabs技術，民眾無需配戴特殊眼鏡，就能即時以立體3D模式360度欣賞3D模型。透過搭載的UHD 4K螢幕，裸視立體3D影像清楚鮮明，突破過去2D螢幕在細節呈現上的限制，畫面生動呈現在體驗者眼前。ConceptD 7 SpatialLabs Edition能夠偵測追蹤使用者的臉部及眼睛位置與動態，以即時渲染技術呈現立體3D圖像，再透過顯示器上層經光學貼合技術加裝的液晶柱狀透視鏡，投射兩張些微不同的圖像分別到使用者的左右眼；搭配專用軟體，隨著使用者旋轉頭部，立體3D影像也能隨之調整角度，因此觀看時能呈現清楚鮮明的裸視立體3D影像效果。不僅如此，ConceptD 7 SpatialLabs Edition也運用AI人工智慧技術，可支援立體影像生成等功能，將2D內容轉為立體的3D呈現。

利用SpatialLabs虛幻引擎插件，能創造出多種獨特的3D體驗：

一、車款展示：汽車經銷商在向顧客展示車款、配備選擇時，即使是現場沒有實體展示，也能透過程式進行預覽不同搭配組合。

二、設計預覽：室內設計師向客戶呈現設計內容時，透過空間與裝潢設計的比例預覽，能夠幫助客戶進一步了解最終成品的樣貌。

三、360度劇院體驗：透過動態捕捉技術錄製立體影片，讓各地觀眾都能享受360度環繞式的娛樂體驗。

四、地理空間探察：以地理空間觀察技術結合衛星、太空平台及側深感應器的高畫質影像，打造真實3D地景。

大塚資訊將於4/29開始配合「2022台灣國際建築建材‧廚具空間設計展」於台北世貿一館活動，現場展示宏碁ConceptD 7 SpatialLabs Edition筆電，並舉辦現場限定優惠價及體驗專屬好禮。