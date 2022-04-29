本土確診連環爆，台北市長柯文哲昨喊出「快篩陽性當作確診者」的做法，引起各界討論，中央流行疫情指揮中心認為這樣做的時機還沒到，而台大醫院婦產科醫師施景中則分享真實案例說，朋友不管用哪個廠牌的快篩，從去年起只要快篩就是陽性，最後都只能靠PCR來證明他的清白。

施景中昨在臉書發文表示，拿去年買的快篩來練習一下，效期還一年。結果沒令我失望。現在有以快篩代替PCR或以篩代隔的說法，但它有個朋友從去年起，不論用哪個廠牌的快篩，每次篩都是陽性，最後只能去PCR採檢才能還他清白。

施景中指出，如果朋友真的濃密暴露確診者的話，採用「以篩代隔」，大概就可以直接關到退休了。而疫情數據雖令人擔憂，但與去年同時期比，其實可以感覺到其實病毒已進化到變「友善」多了。

施景中也說，對病毒來說，把宿主消滅並不是最好策略，因為會讓它們沒地方去了，而過去兇猛的Delta變種，在最新的美國CDC的報告上看幾乎已經消失，如今幾乎是Omicron 一支獨大，但Omicron仍持續突變中，傳染力仍高，只是毒性並未變強。

施景中坦言，看到大部分國家的現狀，他對未來仍然保持樂觀，不過，能打疫苗的人還是去打起來吧！同學在美國，病毒幾乎和人共存了，但他前一陣子照顧一個80多歲長者，沒打過疫苗，感染一週後就過世了。

貼文引起網友討論，「每篩必陽，是什麼様的奇人」、「每篩必陽好驚嚇」、「很好奇每篩必陽的問題出在哪裡？」、「快篩有時候超不準！去年他們家隔壁的電視台友人快篩陽，後來PCR採檢都是陰性，真的嚇死人」。