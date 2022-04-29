日本央行持續超級寬鬆政策，日圓兌美元昨日一度觸及20年低點，突破130重要心理關卡，財經網美胡采蘋則分析肇因是美國猛烈升息已觸發最經典的「套利交易」，並斷言日圓還會再跌。

胡采蘋在臉書發文指出，日圓還會再跌，因為目前日本還實行寬鬆貨幣政策，但美國已經升息，而且升得超猛，這就觸發了最經典的套利交易。她分析，大家都去借日圓，因為利息很低，借來日圓就買美元匯回美國存起來，因為美國升息以後利息很高，「兩個國家的利差造成了資金大挪移的結果，美元變貴而日圓越來越便宜。」

胡采蘋強調，這就是為什麼央行總裁楊金龍說台灣或多或少都要升息，雖然不能升得跟聯準會一樣積極，但也是要升，不然會引發外資出走；而這也是現在大陸發生外資大出走潮的關鍵，因為這一次陸美兩國出現利差，是在大陸財政部開始發行國債的背景下，導致人民幣也遭受到資金拋售國債回去美國的出走潮。

胡采蘋直言，直到今天日本央行行長還是堅持日圓走貶有利日本經濟，刺激出口還是日銀繼續奉行的政策，所以日圓還會再跌，只要日本繼續寬鬆貨幣而聯準會繼續猛爆升息，日圓就還會再跌。