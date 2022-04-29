鹿港鎮公所在緊臨員林大排平面道路的原第一公墓用地興建平面停車場，面積近1公頃，可容留車輛約300台，減少車流進市區、結合三輪車接駁，預計在2023年前完工。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港鎮公所在緊臨員林大排平面道路的原第一公墓用地興建平面停車場，面積近1公頃，可容留車輛約300台，減少車流進市區、結合三輪車接駁，預計在2023年前完工。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港鎮公所在緊臨員林大排平面道路的原第一公墓用地興建平面停車場，面積近1公頃，可容留車輛約300台，減少車流進市區、結合三輪車接駁，預計在2023年前完工。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港鎮公所為解決鎮內假日經常大塞車，影響鎮民居住及遊客旅遊品質的問題，規劃在緊臨員林大排平面道路的原第一公墓用地興建平面停車場，面積近1公頃，可停300台，減少車流進市區、結合三輪車接駁，預計在2023年前完工。

鹿港是保留最多歷史建築和古蹟，加上寺廟香火鼎盛及引人垂涎的美食小吃，每年湧入非常多的觀光人潮。但缺乏大眾運輸工具，且市區道路狹窄，假日湧入長長車龍，降低旅遊品質，也大大影響鹿港鎮民的生活。

鹿港鎮長許志宏表示，規劃興建停車場，擇定原第一公墓用地，位於員林大排平面道路、第144縣道旁，能夠銜接東西向快速公路，台76線芳苑草屯線是南彰化各鄉鎮、南部各縣市及南投縣等地區遊客到鹿港的重要道路，鄰近地區並未設置大型停車場，導致進入鹿港市區的道路每遇假日即交通大打結。

許志宏表示，停車場的設立，可減少進入市區的車流，解決交通問題，同時結合三輪車等接駁方式，創造鹿港鎮民的就業機會，可謂一舉數得。

鹿港鎮公所規劃停車場，預計小客車停車格310格、大客車停車格6格、親子車位6格及無障礙車位6格，位於鹿港鎮重要聯外道路旁，亦鄰近鎮立納骨塔，可紓解觀光客車潮，也可以便利民眾清明祭祖停車。