鹿港鎮公所為解決鎮內假日經常大塞車，影響鎮民居住及遊客旅遊品質的問題，規劃在緊臨員林大排平面道路的原第一公墓用地興建平面停車場，面積近1公頃，可停300台，減少車流進市區、結合三輪車接駁，預計在2023年前完工。
鹿港是保留最多歷史建築和古蹟，加上寺廟香火鼎盛及引人垂涎的美食小吃，每年湧入非常多的觀光人潮。但缺乏大眾運輸工具，且市區道路狹窄，假日湧入長長車龍，降低旅遊品質，也大大影響鹿港鎮民的生活。
鹿港鎮長許志宏表示，規劃興建停車場，擇定原第一公墓用地，位於員林大排平面道路、第144縣道旁，能夠銜接東西向快速公路，台76線芳苑草屯線是南彰化各鄉鎮、南部各縣市及南投縣等地區遊客到鹿港的重要道路，鄰近地區並未設置大型停車場，導致進入鹿港市區的道路每遇假日即交通大打結。
許志宏表示，停車場的設立，可減少進入市區的車流，解決交通問題，同時結合三輪車等接駁方式，創造鹿港鎮民的就業機會，可謂一舉數得。
鹿港鎮公所規劃停車場，預計小客車停車格310格、大客車停車格6格、親子車位6格及無障礙車位6格，位於鹿港鎮重要聯外道路旁，亦鄰近鎮立納骨塔，可紓解觀光客車潮，也可以便利民眾清明祭祖停車。
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