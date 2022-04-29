因新冠肺炎疫情升溫，上海已經實施了封城近一個月，許多藝人如李立群、彭于晏等人最近都常在社群網站分享被關在家中心情，昔日知名VJ徐曉晰人也在上海，昨(28日)她發文透露已經被關了28天，收到當局發放的食材物資原本感到欣慰，但進一步看竟是一隻豬蹄膀，讓她第一時間束手無策，不知該怎麼下手烹調。

徐曉晰過去主持音樂頻道闖出知名度，2005年和從事金融業老公結婚淡出演藝圈，兩人育有一兒一女，但婚姻維持9年就畫下句點，夫妻倆都有孩子的監護權，但由她主要扶養。2020年她透露和舊愛周葆元重逢，兩人各自經歷一段婚姻後又恢復單身，再次相見便很快又擦出愛苗，可惜僅交往了7個月又破局。

徐曉晰在上海被困28天，日前曬出收到的食材物資。（圖／翻攝自stacyhsuhsu IG）

徐曉晰當時坦言，雖然有新戀情，但完全不想再結婚，身為新時代女性的她，回憶過去失敗婚姻，坦言離婚前一年就發現有問題，最後才毅然決然協商離婚，她更強調，很多女性至今仍認為離婚很丟臉，但她以自身例子鼓勵大家要勇敢愛自己，「它（離婚）就是妳生命裡面發生了一件事，然後妳選擇做了這個決定。」

而最近人在上海多日的徐曉晰常苦中作樂分享近況，昨她寫下：「封城中物資發了一只蹄膀，收到這一大坨白白肥肥的豬大腿，我跟它很不熟啊，沒買過沒煮過只吃過」，但既然食材到手就不能浪費，她便隨即查了烹調蹄膀的方式，笑說：「沒想到居然第一次做德國豬腳就上手，外脆內軟，還嘗試做了它的soulmate——酸菜，疫情果然激發潛能啊」，粉絲回應：「看起來就很好吃，28天了加油，大家都平安」、「妳真棒」、「我們怎麼都沒收到豬腳」、「廚藝太好了」。