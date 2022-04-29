台鐵員工發起五一依法休假不加班，藉此表達工會對公司化的訴求。民眾黨立院黨團指出，支持台鐵改革，但勞資溝通的程序正義也必須要兼顧；其次，攸關勞工，尤其是年輕世代的《最低工資法》及勞保財務改革，執政黨要擔起施政責任，不能犧牲勞工的未來。

民眾黨立院黨團今召開「五一勞動節你快樂嗎？政府有在聽嗎？」記者會，立委賴香伶指出，面對不斷迫近的勞保財務問題，執政者應該提出各種改革方案供全民知悉，以美國社會安全管理局為例，每年至少針對數10種可能的政策建議及參數組合進行分析，讓民眾及立法機構可以了解可行的方案及其影響，但台灣近三任政府只提出2個版本，總統蔡英文本屆任期，則是連改革版本都還未提出。

另一方面，賴香伶稱，隨著疫情升溫，許多勞工因職場染疫確診、被匡列居家隔離、自主健康管理，後續申請職災給所需文件及流程，勞動部是否已有相關宣導及因應作為？指揮中心發布指引要求機關企業設置防疫長，但又有多少事業單位落實？在在讓勞工難以讓勞工安心。

民眾黨團總召邱臣遠指出，台鐵員工及工會在公司化改革中，當然可以主張勞資充分溝通取得共識、勞工有充分表達意見及罷工的權益及政府應該充分保障員工權益。

邱臣遠認為，台鐵改革必須要堅持，但是勞資溝通的程序正義也必須要兼顧；同時也不能犧牲全國民眾行的權益，給人民一條安全回家的鐵路，才是改革的最終目的，唯有安全才能獲得民眾信任，也才能創造盈餘，請交通部、台鐵局及工會要都要正視安全的最終目的。

民眾黨團幹事長張其祿指出，蔡英文在2016年競選時承諾訂立《最低工資法》，但就任至今已超過2000天，《最低工資法》草案仍躺在行政院將近4年。

張其祿直言，當前最低工資仍採「協商制」，協商過程沒有法源規定之參考、數據和科學指標，常成「討價還價」，難以應對特殊狀況及符合勞工實際生活所需。因此，政府應加速立法進度，以有效制度及明確立法來保障我國勞動權益。