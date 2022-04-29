星座運勢網站「星座上上簽」分析，射手座、白羊座、處女座玩心很重，婚後依然難以收心，整天想要往外跑，尤其第一名的處女座，平常壓力太大了，總喜歡背著伴侶做些刺激的事情，這能讓他們感覺很放鬆。

▍第三名：射手座

射手座喜歡自由自在的生活，很討厭被束縛的感覺，他們總是隨心所欲，想做什麼就做什麼，不願被任何人約束，也不在乎其他人的評價，自己過得快樂最重要。射手座無論在戀愛或婚後都不會改變自己的想法，如果遇到非常喜歡的人，或許不會再對其他人動心，但依然玩心非常重，整天想要往外跑，哪裡有好玩的事，就玩到忘我，絲毫沒有收心的念頭，他們想做真正的自己，不會被任何因素改變。

▍第二名：白羊座

白羊座性格熱情，熱愛挑戰自我，喜歡刺激、有趣的生活，這種性格不會因為結婚就改變，婚後他們依然很愛玩，想要把每一天都過得很精采，而且他們很重視朋友，非常講義氣，只要朋友有困難，總是第一個衝上前伸出援手，有時難免因此讓家裡的伴侶感到被忽視。白羊座充滿正能量，相處起來很舒服，但缺點就是婚後不知收心，還是整天想要往外跑。

▍第一名：處女座

處女座很需要個人的時間和空間，婚後依然如此，就算深愛著另一半，他們還是希望能保有一些只有自己知道的祕密，這能帶給他們安心和放鬆的感覺。處女座雖然凡事要求嚴格，希望自己表現亮眼，但其實他們很討厭被外力束縛，往往只是為了符合大家的期待，勉強配合那些看不順眼的規矩，這樣叛逆的性格，注定讓他們在婚後難以收心，還會故意背著伴侶做些刺激的事情，來解放自己壓抑的靈魂。