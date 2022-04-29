楠梓產業園區台積電第1期設廠用地29.8公頃，高市府都發局29日依法公告發布實施都市計畫主要與細部計畫，將於6月由經發局續依環評決議及承諾事項，同步辦理園區公共設施及台積電建廠動工，可創造1,500名就業人口及每年1,576億元產值。

高雄副市長林欽榮29日表示，行政院去年提出高煉廠轉型為南部半導體材料S廊帶核心，在市長陳其邁積極招商引資及高市府團隊通力合作，最終成功將台積電引進至楠梓設廠，串起南部科技S廊帶，開創絕佳契機，讓高雄後發先至成為科技新城。

林欽榮指出，高市府跨局處整合，為產業提供水、電、人力、土地及安家計畫等5大誘因，善用再生水、綠電等超前佈署優勢，給予產業最佳後盾。也透過岡山路竹捷運延伸線及黃線等沿線都計通盤檢討，北接南科、路科及橋科；南連仁武、大社、林園、小港等，串成南部半導體S廊帶。

高雄都發局長吳文彥說，高煉廠整體規劃係以建構城市生態綠廊為主調，兼顧產業轉型與環境共生，也有節能、節水、減廢等落實綠色製造；同時配套規劃教育、公托、社會住宅（興建10,500戶）、企業安家計畫及配合內政部租金補貼方案，提供租金補貼擴充至10000戶等政策，並且隨著園區發展以分期手段紓解交通，如短期優先拓寬翠華路，中期推動新台17往南打通，長期評估東側鐵路立體化等交通整合方案。

吳文彥表示，此次公告實施範圍為原高煉廠工廠區29.8公頃土地，是由經發局依都市計畫法第27條第1項第3款「為適應經濟發展之需要」辦理個案變更，並依產業創新條例報編設置開發產業園區，經發局也會依照環評決議及承諾事項，納入當地生態考量，攜手台積電以更嚴謹的態度面對環境問題。

都發局說，後續整體進度將由經發局繼續完成產業園區核定設置、5月辦理土地點交與協助取得設廠建照、6月園區公共設施及台積電建廠同步動工，以配合台積電預計2024年7月營運需求。

都發局表示，楠梓產業園區於台積電進駐後，將與材料研發專區形成晶圓製造與材料研發互補創新園區，成為南部半導體材料「S」廊帶核心，兩園區預估提供就業機會1.75萬人，並投入約89億元興建基礎公共設施，服務進駐產業使用及地方需求。

都發局同時因應打造全台最大的「S」廊帶科技走廊，也啓動從岡山、路竹往北的各行政區都市計畫通盤檢討，整合產業用地及地方路網、配合捷運及都更TOD開發、就業安家腹地，以及配合飛航管制放寬容積率等發展配套，共同建構優質的產業投資與居住生活環境。