台中選戰煙硝味！盧秀燕開發公園 蔡其昌反嗆要停車場

立法院副院長蔡其昌29日與民進黨台中市議員賴佳微到北區豬事圓滿公園預定地，抗議未規畫地下停車場，強調如果市長可以解決的，「那我當上市長，再來幫大家解決」；對此，市府表示，肉品市場轉型，公園闢建將帶來人潮，北側商業區設汽、機車停車格，台鐵高架橋下空間也規畫停車場，停車供需及周轉率充裕。
賴佳微今日率當地里長與多名居民到肉品市場舊址抗議，蔡其昌也到場了解民眾訴求，民眾發起連署，要求市府能夠有效利用土地空間並解決當地公共停車位不足窘境，在公園底下興闢地下停車場。
賴佳微表示，未來若大型公園興建完成，遊客湧入加上當地再發展之下，停車位不足的問題將會浮現，帶給周圍住戶新的交通問題。
蔡其昌指出，民眾會來抗議，就是市長盧秀燕沒有規畫好，不然為什麼會找他來？附近停車場空間顯然不夠，公園開發地下停車場，規畫欠缺完善，該案在立法院、中央如果可以解決，他會來幫忙，若是市長可以解決的，「那我當上市長，再來幫大家解決」。
他質疑，台中市停車格位六都最後一名，每一千台小客車停車格也是最少，停車回題不只在北區發生，此外，肉品市場嫌惡設施遷走後，應該好好回饋附近鄰里，如果他以後有機會當上台中市長，會認真來聽居民意見，怎麼來解決停車、公園問題，包括旁邊商業區整體規畫，建立基本共識，不必急著動工。
賴佳微說，北區建成里、建德里一帶大樓眾多，住戶反應停車空間不敷使用，周遭沒有地下公共停車場可購買月票停車位來安置車輛，影響周圍民眾把老車汰換掉的意願，讓市區空汙治理成效打折扣。
北區建德里長鄭凱鶴表示，台中市地寸土寸金，好不容易有這麼完整腹地蓋公園地下停車場，市府未發揮土地利用的價值，擔心以後公園變觀光區，變成塞車惡夢。
市府表示，因應肉品市場轉型後的停車規畫，交通局調查肉品市場周邊500公尺內的停車供需，其中緊鄰肉品市場的建成停車場提供汽車58席、機車37席，尖峰使用率為79％，平均使用率71％，路邊設置汽車格221格及機車格347格，使用情形尚有餘裕供民眾使用。
「未來公園闢建完成後將帶來人潮」，市府強調，公園北側的商業區目前正在辦理「台中市肉品市場原地轉型活化促進民間參與公共建設案」可行性評估，規畫設置汽車523格及機車538格的停車空間供民眾使用。
另，台鐵高架橋下空間已規畫2986平方公尺做為停車場，闢建完成後將提供85格汽車停車格，增加停車供給，市府表示，將持續依地區實際需求，參酌停車供需及周轉率，改善周邊停車需求。
肉品市場多年來因為噪音、異味困擾，歷經多名市長難解決，盧秀燕克服困難遷移當地嫌惡設施，打造為豬事圓滿公園，備受地方期待公園、社會住宅與複合式商場等新風貌。
建設局指出，配合肉品市場轉型及都市計畫，豬事圓滿公園新闢工程分兩期規畫，第一期面積1.32公頃，已於今年4月開工，預計7月底完工；另第二期面積0.65公頃，目前在規畫設計中。
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