立法院副院長蔡其昌表示，豬事圓滿公園興闢地下停車場，該案在立法院、中央如果可以解決，他會來幫忙，若是市長可以解決的，「那我當上市長，再來幫大家解決」。（盧金足攝）

台中市北區多名里民今天到肉品市場舊址抗議，市府未發揮土地利用的價值，擔心以後公園變觀光區，變成塞車惡夢。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕日前親自為肉品市場從老舊惡臭變成公園及現代化複合商場，向北區市民報佳音，也立即為公園舉行動土典禮。（資料照／盧金足攝）

台中選戰煙硝味！盧秀燕開發公園 蔡其昌反嗆要停車場

立法院副院長蔡其昌29日與民進黨台中市議員賴佳微到北區豬事圓滿公園預定地，抗議未規畫地下停車場，強調如果市長可以解決的，「那我當上市長，再來幫大家解決」；對此，市府表示，肉品市場轉型，公園闢建將帶來人潮，北側商業區設汽、機車停車格，台鐵高架橋下空間也規畫停車場，停車供需及周轉率充裕。

賴佳微今日率當地里長與多名居民到肉品市場舊址抗議，蔡其昌也到場了解民眾訴求，民眾發起連署，要求市府能夠有效利用土地空間並解決當地公共停車位不足窘境，在公園底下興闢地下停車場。

賴佳微表示，未來若大型公園興建完成，遊客湧入加上當地再發展之下，停車位不足的問題將會浮現，帶給周圍住戶新的交通問題。

蔡其昌指出，民眾會來抗議，就是市長盧秀燕沒有規畫好，不然為什麼會找他來？附近停車場空間顯然不夠，公園開發地下停車場，規畫欠缺完善，該案在立法院、中央如果可以解決，他會來幫忙，若是市長可以解決的，「那我當上市長，再來幫大家解決」。

他質疑，台中市停車格位六都最後一名，每一千台小客車停車格也是最少，停車回題不只在北區發生，此外，肉品市場嫌惡設施遷走後，應該好好回饋附近鄰里，如果他以後有機會當上台中市長，會認真來聽居民意見，怎麼來解決停車、公園問題，包括旁邊商業區整體規畫，建立基本共識，不必急著動工。

賴佳微說，北區建成里、建德里一帶大樓眾多，住戶反應停車空間不敷使用，周遭沒有地下公共停車場可購買月票停車位來安置車輛，影響周圍民眾把老車汰換掉的意願，讓市區空汙治理成效打折扣。

北區建德里長鄭凱鶴表示，台中市地寸土寸金，好不容易有這麼完整腹地蓋公園地下停車場，市府未發揮土地利用的價值，擔心以後公園變觀光區，變成塞車惡夢。

市府表示，因應肉品市場轉型後的停車規畫，交通局調查肉品市場周邊500公尺內的停車供需，其中緊鄰肉品市場的建成停車場提供汽車58席、機車37席，尖峰使用率為79％，平均使用率71％，路邊設置汽車格221格及機車格347格，使用情形尚有餘裕供民眾使用。

「未來公園闢建完成後將帶來人潮」，市府強調，公園北側的商業區目前正在辦理「台中市肉品市場原地轉型活化促進民間參與公共建設案」可行性評估，規畫設置汽車523格及機車538格的停車空間供民眾使用。

另，台鐵高架橋下空間已規畫2986平方公尺做為停車場，闢建完成後將提供85格汽車停車格，增加停車供給，市府表示，將持續依地區實際需求，參酌停車供需及周轉率，改善周邊停車需求。

肉品市場多年來因為噪音、異味困擾，歷經多名市長難解決，盧秀燕克服困難遷移當地嫌惡設施，打造為豬事圓滿公園，備受地方期待公園、社會住宅與複合式商場等新風貌。

建設局指出，配合肉品市場轉型及都市計畫，豬事圓滿公園新闢工程分兩期規畫，第一期面積1.32公頃，已於今年4月開工，預計7月底完工；另第二期面積0.65公頃，目前在規畫設計中。