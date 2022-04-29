俄羅斯天然氣工業股份公司(Gazprom)周四預測，今年天然氣產量將下降約4%，為西方對俄羅斯制裁後續影響的另一跡象。該石油和天然氣巨頭也公佈了去年創新紀錄的獲利佳績。

Gazprom在聲明中表示，受惠於石油和天然氣價格不斷上衝，該公司2021年淨利達2.09兆盧布(約290億美元)，刷新紀錄，表現遠遠高於受疫情衝擊的2020年的1350億盧布。

該家由官方控制的公司在年初戰事爆發前表示，預計2022年獲利將超越2021年創紀錄的水準。但是目前在美國和歐盟的制裁下，將傷害到相關收入，戰前的預測已經失效。

Gazprom在本周三暫停了對波蘭和保加利亞的天然氣輸送。另外西方制裁已導致俄羅斯經濟的不確定性增加，但Gazprom認為，此一局勢發展並不影響公司營運的一致性。

Gazprom表示，其2021年銷售已從2020年的6.3兆盧布，增加到10.2兆盧布。

在今年表現方面，Gazprom預測今年天然氣產量將從514.8 bcm(10億立方公尺)，降到494.4 bcm，約下降4%，為2017年以來最低產量水準。