陸軍某新訓旅一名中尉，為追求女同袍，本月初約對方喝咖啡時趁隙下藥迷昏對方後帶回住處意圖非禮不成，女方事後報案，檢警昨前往營區將該名中尉拘提到案，複訊後聲押，據了解，該名中尉已非第一次犯案，之前也曾用同一手法企圖迷昏1名女兵，因對方有警覺幸運逃過魔爪，雖然該女兵曾向上級否應，但因查無實據讓江員逃過，未料仍大膽繼續犯案。

桃園地檢署28日指揮警方前往營區辦公室、寢室及中尉住處搜索，並起出安非他命、不明藥丸等，檢察官複訊後認為他涉犯強制性交未遂及毒品等罪，且有串證、滅證及逃亡之虞，向桃園地方法院聲請羈押禁見。

據了解，該名中尉的單位，負責新兵及後備部隊訓練任務，去年3月4日才舉辦編成典禮。檢警調查，中尉對由於對軍中女同袍頗有好感，4月初與女同袍相約在咖啡廳聊天，卻涉嫌趁隙在咖啡中羼入不明藥劑，導致女方喝下咖啡後意識昏昏沉沉，他就把昏迷的女同袍帶回女方位於八德的私人住處，並脫掉其衣服上下其手，還試圖性侵。所幸女方還有意識，在激烈抵抗後得以脫身，因此並未受害，成功逃離。

女方事後向警方報案，警方獲報不敢輕忽，報請桃園地檢署指揮偵辦。檢察官調查後，28日指揮八德警分局偵查隊，搜索江男服役的營區宿舍、辦公室、中尉住處，並拘提他到案，也在辦公室抽屜查扣5顆不明藥丸、安非他命及智慧型手機。

檢警偵訊時，中尉避重就輕、閃爍其詞，對案情顧左右而言他，檢方認為他涉犯強制性交未遂、毒品危害防制條例等罪嫌犯嫌重大，且有串證、滅證及逃亡之虞，向桃園地院聲押禁見。

陸軍六軍團表示，所轄男性軍官疑似在營外涉犯不當行止案件，由警方入營拘提到案，現由地檢署偵辦中，將秉「毋枉毋縱」原則，全力配合司法調查，若人員確有不法，將重懲列汰，絕不寬貸；另持恆強化所屬性別相處正確認知及軍法紀教育，以防範類似案件再發生。