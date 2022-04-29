國際農工原料價格近期大幅攀升，中國封控清零阻礙供應鏈日常，台灣經濟研究院29日公布，111年3月台經院製造業景氣概況，整體製造業景氣信號值月減2.50分至11.59分，燈號由持平的綠燈轉為代表景氣衰退的黃藍燈，出現109年11月以來、或16個月來首次的黃藍燈。

整體製造業面臨高通膨、高成本、供應鏈不穩的三大威脅，產業景氣出現衰退，衝擊所致，3月台經院製造業景氣燈號轉為黃藍燈。

台經院指出，俄烏戰火及國際經濟制裁，造成國際市場原物料短缺、高通膨壓力，而中國經濟可能趨緩及全球供應鏈不穩等因素，為今年全球需求帶來更多不確定性。國內雖然數位轉型及新興科技應用商機持續，進出口額、製造業生產指數等皆創歷年同月新高，但是進口物價持續攀升，已影響到原物料投入指標表現。

從此次台經院調查製造業廠商對未來半年景氣看法，看好的業者減少，看壞的業者增加，反映出製造業者憂心外部環境震盪，衝擊經營環境面指標表現。

就個別產業來看，台經院點名電子零組件業的產業景氣轉差，對整體製造業景氣轉變，具有關鍵指標。電子零組件業的細類包括半導體、光電元件及材料、電子零組件。

台經院表示，面對近期混亂的情勢，電子業原料缺料老問題未解，3月間大停電事件、及去年基期已高，生產指數年增率3.78％，為108年11月以來新低，影響原物料投入面等指標表現，3月電子零組件之產業景氣燈號，由持平的綠燈轉為低迷的黃藍燈，也是近年來少見的景氣轉變。

機械設備業情況更糟，台經院指出，該產業3月面臨比較基期高及中國經濟趨緩，外銷訂單出現衰退0.2％，加上原料價格上揚，影響需求、原物料投入等面向指標表現，3月該產業景氣燈號由低迷的黃藍燈轉為代表衰退的藍燈，開始進入產業衰退。