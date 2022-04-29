全台待售住宅達28萬筆，老屋竟佔了3成。樂屋網統計全台4月待售物件數，總計有28萬筆待售住宅，其中屋齡30年以上的老屋佔比達31.2％。老屋數量最多的是台北市，有11,444件，佔台北市待售物件的48.4％，其次為高雄市，30年以上待售老屋也有9,327件，佔40.7％，台南市30年以上待售老屋數則排名第三，有5,102件，佔34.8％。

觀察各都會區，台北市30年以上的待售老屋，多半是大安區、松山區的華廈和大樓，或是士林區的透天為主；樂屋網分析，士林區有天母、外雙溪等地段，環境清幽，本就是透天聚落，大安區和松山區則地處市中心，人口稠密，華廈和大樓拔地而起，且因地段佳，即便屋齡偏舊，部分買方仍趨之若鶩。

高雄市30年以上待售老屋多半為透天別墅，其中又以三民區、鳳山區、苓雅區最多；樂屋網調研中心經理洪安怡表示，由於高雄市中心的發展是由南往北，位在南高雄，屬於早期發展的苓雅區，老屋比例自然也更多，而鳳山區、三民區則因交通方便，機能健全，本就是高雄市人口最多的兩個行政區，無論是住宅交易量、看屋需求量都是名列前茅，物件選擇多，老屋量體也大。

整個台南市的住宅類型仍以透天為主流，屋齡30年以上的透天集中在中西區、南區、東區；洪安怡解釋，中西區曾是台灣的政治中心，歷史悠久，區域內老舊透天相當多，部分透天屋齡甚至可到60、70年；而南區緊鄰在中西區南邊，但價格比中西區更親民，因而吸引有預算有限的買方；東區則是傳統文教區，後甲國中，復興國中、崇明國中和台南一中等明星學校皆座落於此，發展較早，區域內屋齡也偏高。

過去《危老重建條例》最高10％的容積獎勵，多少拉抬了近幾年台北市的老屋交易熱度，儘管目前市場上待售老屋仍多，但從2020年起，容積獎勵從8％、6％、4％、2％、1％逐年遞減，今年5月12日後會下修到4％，期望獲取容積獎勵的買方，必須把握時間，在2025年前申請才有機會。

洪安怡指出，老屋多半地處精華，有著價格較低、公設比低，使用空間更實在等優點，但若屋齡過於老舊，在貸款成數上可能遭受限制，且房屋的老舊水電管線規格容量恐不敷使用，需重新整修配置，而屋齡愈高，將來還能使用的年限就愈短，購買前仍需多方評估觀察。