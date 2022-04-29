新北市議員林金結確診 居家隔離中 11:542022/04/29 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市議員林金結確診 居家隔離中。（摘自林金結臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情持續延燒，新北市議員林金結28日因身體不適，經快篩、PCR檢測都是陽性，目前居家隔離中，新北市議會也已安排再次全面消毒。 林金結服務處指出，林昨喉嚨出現症狀，快篩檢測陽性後到醫院PCR確診，並通知服務處所有工作人員預約PCR檢測，服務處也暫停開放。 黃偉哲突取消行程 驚傳接觸確診者居隔 運彩疫情不停擺 將增虛擬賽事標的 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #林金結 #PCR 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 百萬網紅確診痊癒 留2後遺症 身體微恙就激發病 08:202022/04/29 生活 2022誰來做老大》新北市議員 參選人紛確診居隔 親友代打掃街 04:102022/04/29 政治要聞 疫情剛開始醫療就崩盤 醫質疑：現在搞分艙分流是要保護誰 09:382022/04/29 生活 國外篩檢試劑「送到家」 邱淑媞轟蔡政府：台灣落後2年 07:332022/04/29 政治 破萬確診！醫曝從高峰往下降時間點 3件事要注意 08:142022/04/29 生活 本土破萬成真 醫再預言18天後疫情最高峰「日增30萬」 03:292022/04/29 生活 疫情升溫 網憂能不能過母親節 反挨批太恐慌 09:552022/04/29 生活 衝急診反染疫？醫護曝病毒濃度超高 來診數續創天量 11:002022/04/29 生活 柯P喊「快篩陽=確診」 台大醫曝超慘案例 僅1招可證清白 11:442022/04/29 生活 邱淑媞諷重症清零 輕症病死家中 04:102022/04/29 生活新聞 BNT將到貨恐打亂接種意願 侯友宜：要選最好的疫苗保護孩子 10:572022/04/29 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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