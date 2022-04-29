疫情持續延燒，新北市議員林金結28日因身體不適，經快篩、PCR檢測都是陽性，目前居家隔離中，新北市議會也已安排再次全面消毒。

林金結服務處指出，林昨喉嚨出現症狀，快篩檢測陽性後到醫院PCR確診，並通知服務處所有工作人員預約PCR檢測，服務處也暫停開放。