中市府首位官員確診 文化局長陳佳君染疫 12:002022/04/29 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市文化局長陳佳君28日因喉嚨痛、流鼻水及輕微發燒，晚上使用家用快篩，結果為陽性，為市府首位確診官員。（資料照／盧金足台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市文化局長陳佳君28日因喉嚨痛、流鼻水及輕微發燒，晚上使用家用快篩，結果為陽性，隨即由同住家人載至醫院進行PCR採檢，檢測結果為陽性，目前按照中央匡列原則，先匡列同住家人2人進行居家隔離。 陳佳君表示，在公務時間與公眾場所，都一定遵守佩戴口罩，不知如何遭感染，呼籲有所接觸的人先自行快篩，詳細狀況下午3時台中市疫情指揮中心記者會說明。 黃偉哲突取消行程 驚傳接觸確診者居隔 本土破萬成真 醫再預言18天後疫情最高峰「日增30萬」 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #陳佳君 #文化局長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英外相：北約應確保台灣能自我防衛 04:102022/04/29 國際大事 柯P喊「快篩陽=確診」 台大醫曝超慘案例 僅1招可證清白 11:442022/04/29 生活 領跑全球! 丹麥稱疫情已控制 不再強制民眾施打疫苗 07:332022/04/29 國際 南投觀光慘 許淑華促紓困貸款展延 04:102022/04/29 地方新聞 第5位北市議員確診！侯漢廷曝2症狀 2天前才見柯文哲 10:532022/04/29 政治 國外篩檢試劑「送到家」 邱淑媞轟蔡政府：台灣落後2年 07:332022/04/29 政治 邱淑媞諷重症清零 輕症病死家中 04:102022/04/29 生活新聞 美國務卿布林肯：印太經濟架構具包容性 不會排除台灣 06:392022/04/29 國際 破萬確診！醫曝從高峰往下降時間點 3件事要注意 08:142022/04/29 生活 上海市府：狠打「發疫情國難財」昧良心賺黑心錢不法分子 11:242022/04/29 兩岸 陳建維快評》防疫模範生 何其諷刺 09:572022/04/29 快評 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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