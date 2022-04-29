台中市文化局長陳佳君28日因喉嚨痛、流鼻水及輕微發燒，晚上使用家用快篩，結果為陽性，隨即由同住家人載至醫院進行PCR採檢，檢測結果為陽性，目前按照中央匡列原則，先匡列同住家人2人進行居家隔離。

陳佳君表示，在公務時間與公眾場所，都一定遵守佩戴口罩，不知如何遭感染，呼籲有所接觸的人先自行快篩，詳細狀況下午3時台中市疫情指揮中心記者會說明。