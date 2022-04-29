案發後，警消獲報到場將婦人送醫搶救。（警方提供）

逆子弒母！新北市板橋1名37歲黃姓男子，涉嫌於今年3月22日，因向母親索討100元未果，竟心生不滿將母親從自家4樓陽台推落，導致母親傷重不治，案發後還自行報案，謊報母親輕生，但在檢察官相驗後察覺有異，當場依殺人罪嫌逮補，後續向法院聲請羈押獲准。

警方調查，當天晚間8起許，110報案系統接獲通報，稱板橋金門街發生跳樓自殺救護案件，警方到場後，黃嫌向警方表示母親周姓婦人（70歲）跳樓輕生，警消立即將周婦送往板橋亞東醫院搶救，至隔日凌晨0時10分，因傷重宣告不治。

警方鑑識小組案發後到場採證，警方獲報勘驗現場，發現四樓住處的欄杆處沒有攀爬痕跡，且墜樓的距離角度與一般輕生案件不同，懷疑有外力介入的跡象，且案發後黃男神情、態度亦不合乎常理，認為有深入調查的必要。

隔日下午4時，警方依程序報請檢察官相驗，新北地檢署檢察官於板橋殯儀館相驗時，也發現黃嫌言詞閃爍，說法前後矛盾，檢察官當場痛斥並持續追問，終於攻破嫌犯心防，坦承犯行。檢察官遂令警方攜帶戒具，依殺人罪嫌將黃男當場逮補。

據了解，死者與2名兒子同住，犯下弒母逆倫案件的黃男，為死者次子，警方表示，黃嫌無業且終日酗酒，早就是轄區內的問題人物，警方在後續偵訊時，詢問殺人動機，竟只是因為向母親索討100元買酒遭拒，便痛下殺手，而警方深入追查發現，黃嫌在十多年前還曾犯下銀樓搶案，如今又為100元逆倫弒母。

警方訊後，將全案依殺人罪嫌送新北地檢署偵辦，檢察官後續也向法院聲請羈押獲准。

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