美國電商巨頭亞馬遜因倉儲和交貨成本大漲慘遭滅頂，其上季獲利表現和本季展望均不如市場預期，周四盤後股價崩跌9%，報2,631美元。

在稍早前的一般交易時段，亞馬遜股價勁揚4.65%，收在2,891.93美元。

在經歷新冠疫情帶動營收飆升的榮景之後，亞馬遜正面臨一連串的挑戰。為了留人搶人，該公司大舉加薪，導致經營成本暴增。位在紐約市的配送中心表決通過，將成立亞馬遜在美國的第一個工會。燃油價格上漲使這個全球最大電商平台的送貨成本急升，同時也令消費者的可支配所得縮水。

亞馬遜提出的預測顯示上季調漲Prime會員價格，可能不足以支撐其獲利能力。該公司預期本季營業利益可能損失多達10億美元，使本業獲利最高可能只達到30億美元，與去年同期的77億美元相比暴跌超過一半。

此外，亞馬遜預估第二季營收介於1160億～1210億美元，年增率僅介於3%～7%，且不及市場預期的1255億美元。

Insider Intelligence首席分析師Andrew Lipsman表示，對亞馬遜來說，這是艱難的一季，所有關鍵事業領域都朝著錯誤的方向和疲弱的第二季邁進。

亞馬遜公布第一季營收年增7%，為1164億美元，優於市場預估的1163億美元，但成長力道遠不及去年同期的年增44%，並創下自2001年網路泡沫化以來（21年來）最疲弱的增長。

第二季虧損達38億美元，而去年同期為獲利81億美元。這是自2015年以來，亞馬遜首次出現季度虧損，主要受到對電動車新創公司Rivian的投資影響，這部分提列的資產減值高達76億美元。今年Rivian股票已經下跌逾65%，亞馬遜共持有Rivian約18%股份。

調整後每股盈餘為7.38美元，落後市場預期的8.36美元。

北美是亞馬遜最大的市場，該地區第一季營收成長8%，但營業費用也大增16%，達到710億美元。

財務長Brian Olsavsky表示，與去年同期相比，亞馬遜的成本暴增約60億美元，主要因為加薪、燃油價格大漲，以及俄烏戰爭使通膨進一步升高。

儘管如此，亞馬遜的財報裡還是有一些亮點，例如雲端運算平台Amazon Web Services第一季營收較大幅成長37%，達到184億美元，略優於分析師預期。