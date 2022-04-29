桃園市長人選藍綠2陣營至今尚未出爐，檯面上僅有立委呂玉玲、議員羅智強表態參選，但羅的宣布參選也引發黨內陷入提名僵局，且與國民黨主席朱立倫各有「情緒性發言」。不過，羅智強昨態度大轉彎，昨（28日）向朱表達歉意。港媒對此分析則指，隨著國民黨定調不急著推出人選，將時間拖長後，事情似乎也嗅到轉機。

日前朱立倫提到要羅智強「像陳玉珍」團結、大器，羅曾在臉書反擊，但他昨改口說，「我先道歉，身體那時身體那時不舒服也煎熬很多天，其實有點情緒化，我的抗壓管理在這次出了很大問題，會反省自己的抗壓性。羅也說，在這次紛爭中真的有點亂了方寸，我在這過程中很多表現不對，我就是求一個參加，但我那一天反應過度，他不該對朱立倫語氣那麼重，也跟朱立倫跟黃健庭說聲sorry，也希望會是Happy Ending。

根據《中評社》報導指出，外界原本預期此風波恐將走向「魚死網破」的結局，但短短幾天的發展急轉直下，包括傳出羅智強已和主導國民黨在桃園地方政治生態的議長邱奕勝見面，且相談甚歡，27日黃健庭又遞出橄欖枝，強調供內部提名參考的民調不會排除羅等等，也讓羅識相地接球，藉著節目表達歉意等等，從這些發展可看出，國民黨中央和羅智強似乎都有各退一步的打算。

另外，該篇報導分析，接下來的時間就看羅智強怎麼處理桃園地方各勢力這一塊。而從羅已和本不接他電話的議長邱奕勝見面談過這點來看，這起風波會不會變成喜劇的關鍵，羅可能已掌握大半了。