華視新聞播報近期接連出狀況，公廣集團董事長陳郁秀和華視代理總經理陳雅琳日前請辭，華視昨天召開臨時董事會，通過由鄭自隆接華視董事長，4名公視董事晚間發出公開信，表示「至為不妥」。民眾黨立法院黨團今天表示，與其急就章的選出董監事，公廣集團的制度問題更應該及早解決，呼籲盡速推動修法，朝增加政府常態捐贈金額、取消行政院官派董監事、董事會增設員工代表董事、設立公眾意見處理委員會開放公眾監督等四大方向，改善公廣集團沉痾已久的問題。

針對華視新聞近期頻頻出包，公廣集團制度及人事運作備受關注，民眾黨團指出，為使公廣集團能維護國民表達自由及知的權利，再也不受政黨掌控，成為對政府「良性監督力量」實質存在，公廣集團制度問題確實急需解決。

民眾黨團表示，目前公廣集團面臨人力缺乏、無人可監督內容的窘境，憑藉政府標案籌措財源，行政院卻擁有董監事的指定權，官派董事權力太大、企業治理不透明、又未納入民眾聲音，最後成為朝野角力下的犧牲品。

民眾黨早在去年底提出《公共電視法》部分條文修正草案，主張因應數位匯流時代，需明定增加多元族群、國際傳播、培育文 化影視傳播產業人才等業務與設立目的；增加捐贈金額保障 以解決公視長期面臨經費不足、缺乏穩定財源之困境。

同時，近年公視基金會董事皆有難產或延任，嚴重影響公視組織運作的情事，明定下修公視基金會董事席次，新訂員工董事，保障產業民主與促進組織效率運作。

另外，為使公視更能靈活運作，持續提供與產出優質影音作品，明定不受政府採購法限制情形，與設立公眾意見處理委員會、每年辦理公聽會與釋出績效報告等，建立公視的公共問責制度。

民眾黨團呼籲，朝野應盡快推動《公共電視法》修法，從四大方向改善公廣集團沉痾已久的問題，以回應社會各界監督，完善公共電視體制運作。