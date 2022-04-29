中油公司嘉義地區勞工住宅自救會舉白布條抗議大幅調漲租金。（廖素慧攝）

中油自救會長陳冠名送陳情書，中油嘉義煉製研究所副所長許倖嘉代表收下。（廖素慧攝）

中油公司嘉義地區勞工住宅自救會29日抗議中油公司大幅調漲租金60倍，且因4月底是換約截止期限，租戶質疑變相迫使承租戶續約，訴請租金要因地制宜、土地轉售給住戶，中油嘉義煉製研究所副所長許倖嘉代表收下陳情書後表示，會轉達訴求給總公司。

中油嘉義地區勞工住宅自救會長陳冠名表示，早期中油員工租用中油的土地，自建住宅，按期繳租金，但此次租約到期將於4月底前換約，中油比照高雄勞宅契約單方面要大幅漲租金，但嘉義市的地價是高雄的2倍，嘉義市的租金比高雄貴5成以上，對嘉義勞宅348戶居民不合理，兩地應該要區分。

陳冠名說，勞宅坪數不一，估計租金大約漲了60多倍，以不到20坪的勞宅為例，1年800元租金漲到大約4萬元，已失去中油照顧員工的初衷。

自救會提出要求中油與居民協議重擬租金、租金因地制宜、將348戶居民視同為第1類、把土地轉賣給住戶等訴求。

嘉義市議員陳家平表示，高雄與嘉義的地價不同，勞宅租戶並非不繳租金，是要求租金有公平正義，有合理的價位，在五一勞動節前夕要表達訴求給中央高層，希望照顧基層勞工。

許倖嘉表示，高雄、嘉義的土地都漲價，審計部也要求租金要合理化，中油近年來也持續研擬因應方案，居民陳情的訴求會轉達給公司高層。