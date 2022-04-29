大陸國家衛生健康委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年今（29）日在大陸國新辦新聞發佈會上表示，「動態清零」和正常的經濟發展、生產生活之間是相互協同的，不是相互對立的。但他也坦言，為戰勝疫情所採取的一系列防控具體措施，會造成短暫性的生活不便和短暫的社會經濟活動的影響，這也是客觀存在的。

梁萬年表示，「必須要認識到疫情病毒才是拖累經濟的罪魁禍首」，其實大流行對各國經濟的影響都會造成，各國的抗疫在理念的指導下採取一系列的策略和措施，目的都是為了儘量減少疫情和病毒所帶來的這些影響。

據大陸央視引述梁萬年說，「動態清零」的最終目標是最大限度地保護人民群眾的身體健康和生命安全，同時也要最大限度地來保護社會經濟發展和正常的生產生活。因此「動態清零」和正常的經濟發展、生產生活之間是相互協同的，不是相互對立的。

梁萬年指出「動態清零」有三個方面的子目標，第一是身體健康、生命安全的保護；二是有效地來保護經濟發展、促進經濟發展，使經濟發展免受病毒和疫情所造成的衝擊；三是有效保護老百姓的正常生產生活。