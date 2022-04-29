國內疫情不斷升溫，確診人數突破新高，高雄市議員鍾易仲表示，接獲確診男子求助，家中有孕妻和1歲兒不敢回家，直到透過議員聯繫後在24小時後才接獲衛生局回電，就擔心基層防疫人力吃緊。市長陳其邁表示，現階段人力沒問題，但若疫情進入第二階段，動員的人不只里幹事，還有其他民政系統都會投入。

高雄市議員鍾易仲表示近期接到陳情，有一名男子確診，但太太懷有身孕，家中還有1歲孩子，不敢回家求助無門，透過他與衛生局聯絡，等了24小時才接獲回應，擔心這不是個案以及高雄防疫量能到底夠不夠。

民政局長閻青智說，目前第一線里幹事負責居家檢疫、隔離、照護健康關懷都足夠，如果疫情持續增加，會由各區公所各科室人員優先支援，如果疫情還有下一階段，民政局的兵役處等相關都會投入第一線協助。

衛生局副局長蘇娟娟說，目前38區衛生所設關懷中心解決民眾問題，但第一時間資料可能會有誤，需要時間釐清，目前中央、地方嫁接系統都有優化，像是有民眾說等不到居隔通知單，因此通過市府資訊室協助以簡訊來通知，會持續面對解決。

陳其邁也表示，一案平均4至6小時會完成通知居隔，以國衛院模型推估疫情巔峰單日約達4.5萬人，高雄依人口比例來算，第一階段市府已準備好所需人力，如果疫情邁入第二階段推估1萬4千人，動員的不只有里幹事，其他民政系統都會準備好。

至於市議員李眉蓁提到，目前快篩搶翻，是否能推出預約制，也質疑販售價格太高，陳其邁說預約制會建議，而診所和低收入戶診所目前是免費，59塊是國內公共契約價格，裡面含有支付給藥局等運籌費用，中央進口快篩劑會比較對於供應就會較為穩定。

李眉蓁也問，高雄之前針對振興券提出超前部署的振興加碼，是否高雄也能一人發5劑快篩，以高雄273萬人來算，比較以過往加碼作法，是否市府可以籌錢來發送？陳其邁則回應，快篩是針對風險族群早點發現病例，早點阻斷社區傳播，要適當時機使用。