台中火力發電廠29日上午驚傳火警，台中港務消防隊獲報後，立即出動9車20名消防員到場灌救，現場為TR-1第一轉送塔輸送帶起火，因後線皮帶停車，前馬達持續運轉引熱起火，燃燒皮帶邊緣約70公分，週圍約有20平方公尺煤悶燒，員工及時撲滅，未造成損失。
台中港務消防隊29日上午9時53分接獲報案，台中火力發電廠內的輸送帶起火，出動9車20人前往救援，初步研判起火原因是後線皮帶停車，前馬達持續運轉引發熱起火，燃燒皮帶邊緣，造成附近的煤渣悶燒，員工立即撲滅，幸未造成更大災情。
台中火力發電廠29日上午驚傳火警，台中港務消防隊獲報後，立即出動9車20名消防員到場灌救，現場為TR-1第一轉送塔輸送帶起火，因後線皮帶停車，前馬達持續運轉引熱起火，燃燒皮帶邊緣約70公分，週圍約有20平方公尺煤悶燒，員工及時撲滅，未造成損失。
台中港務消防隊29日上午9時53分接獲報案，台中火力發電廠內的輸送帶起火，出動9車20人前往救援，初步研判起火原因是後線皮帶停車，前馬達持續運轉引發熱起火，燃燒皮帶邊緣，造成附近的煤渣悶燒，員工立即撲滅，幸未造成更大災情。
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