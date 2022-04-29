台中火力發電廠29日發生一起火警，現場為TR-1第一轉送塔輸送帶起火，因後線皮帶停車，前馬達持續運轉引熱起火。（台中港務局消防隊提供／盧金足台中傳真）

台中火力發電廠29日發生一起火警，現場為TR-1第一轉送塔輸送帶起火，因後線皮帶停車，前馬達持續運轉引熱起火。（台中港務局消防隊提供／盧金足台中傳真）

台中火力發電廠29日發生一起火警，現場為TR-1第一轉送塔輸送帶起火，因後線皮帶停車，前馬達持續運轉引熱起火。（台中港務局消防隊提供／盧金足台中傳真）

台中火力發電廠29日上午驚傳火警，台中港務消防隊獲報後，立即出動9車20名消防員到場灌救，現場為TR-1第一轉送塔輸送帶起火，因後線皮帶停車，前馬達持續運轉引熱起火，燃燒皮帶邊緣約70公分，週圍約有20平方公尺煤悶燒，員工及時撲滅，未造成損失。

台中港務消防隊29日上午9時53分接獲報案，台中火力發電廠內的輸送帶起火，出動9車20人前往救援，初步研判起火原因是後線皮帶停車，前馬達持續運轉引發熱起火，燃燒皮帶邊緣，造成附近的煤渣悶燒，員工立即撲滅，幸未造成更大災情。