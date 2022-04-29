知名coser兼網紅咪妃(Julia)，這些年以拍攝YouTube影片為主力，除了持續分享動漫裝扮的神奇過程，也拍旅遊、開箱等題材，內容相當多元，加上外型亮眼但個性又很親民，深獲網友喜愛，如今已婚且懷孕的她，近日有感於疫情嚴重，在家中翻找抗疫物資，沒想到以為快篩試劑在手，卻差點因此釀禍。

知名YouTuber咪妃結束前一段戀情後，為情重傷的她遇見了現任老公，在去年10月突然宣布結婚喜訊，之後拍片大方跟老公同框，咪妃表示另一半是圈外人，愛情來得突然，又因為疫情的關係，因此對結婚這件事頗低調，後來才有機會正式將他介紹給大家，並感性吐露老公陪她度過嚴重情傷，以及憂鬱症低潮期，如今她對舊情已經釋懷，坦言現在幸福又快樂。

咪妃以為翻到快篩試劑，結果是排卵期測試紙。(翻攝自咪妃Julia臉書)

咪妃婚後進度飛快，才成為人妻2個月就「做人成功」，如今孕期來到23週，遇上台灣本土疫情大爆發，咪妃昨(4/28)在臉書po文，想說自己做個快篩檢測，因此開始翻找家裡，發現家裡有之前買的快篩試劑，心裡一陣開心，「要用的時候發現上面寫『排卵期測試卡』」，根本就不是快篩，苦笑道：「這個沒看清楚驗出來就要隔離了笑死」。

咪妃還特地為排卵期試紙卡拍照，放在留言區讓大家比對，直呼：「差點沒被自己蠢死」，差點搞烏龍確診釀禍一事，讓種人不禁笑翻，紛紛留言「差點把自己送去隔離了」、「正常發揮~通常腦細胞都過給小孩了」、「驗證懷孕會變笨的說法了」。