遠東紡織李姓前副理利用業務上負責日本客戶的機會，私下允諾給日本客戶高額回饋金，涉嫌自2008至2016年間陸續以貨品異常需退貨、運費補償、客訴補償為由，冒蓋公司核章，8年間共造成遠東3億2000餘萬損失，台北地檢署29日依背信、偽造文書等罪將他李男起訴。

檢方起訴指出，李男原任遠東紡織（後更名遠東新世紀）化纖總部固聚事業部貿易部副理，負責銷售遠東紡織及子公司FEPI酯粒產品給日本北海公司及子公司Hokuyo公司。2008年間，遠東為了增進雙方交易，與北海、Hokuyo簽約，只要各階段交易達到定額後，遠東將給予每公斤1到3日圓的回饋金。

後來李男便利用回饋金方案作為漏洞，謊稱產品品質遭客訴，建議公司基於聲譽以回饋金作為名目退回給日方，造成遠東短收日圓6億多元。李男又為避免東窗事發，自2009年起，偽造公司文件繼續讓日本客戶以回饋金抵扣貨款，並對日方客訴客訴、運費、價格折扣等照單全收，前後共使遠東蒙受3億2354萬餘元損失。