今天在大聯盟場上小熊以1：5不敵勇士，此戰有兩個焦點人物，首先是小熊日本強打鈴木誠也，再來是勇士小阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)，他終於迎來復出。但鈴木誠也表現不佳，4打數無安打吞下2K，小阿庫尼亞則是5打數敲出1支安打，並跑出2次盜壘。

What? Like it's hard?



In his first game since July 10th, @ronaldacunajr24 collects a hit and 2 SB.



(MLB x @HankookTireUSA) pic.twitter.com/lPl6XN0J6C — MLB (@MLB) April 29, 2022

鈴木誠也開季表現相當兇猛，但最近比較平淡，近7場比賽30打數揮出7安打貢獻3分打點，打擊率僅.233，不過靠著他開季出色表現，目前整體打擊率仍高達.311、攻擊指數1.024，今天他以先發第2棒右外野手登場，首打席擊出滾地球出局。

Two stolen bases for @ronaldacunajr24 tonight.



Still very fast. pic.twitter.com/MHS2lc4sMK — Bally Sports: Braves (@BravesOnBally) April 29, 2022

第3局他再次上場，依舊擊出滾地球出局，第6局更加悽慘，面對勇士先發投手萊特(Kyle Wright)他接連擊出界外球，最後包含界外球在內連吞4顆好球，被82.8 mph變化球引誘出棒落空，三振出局，第8局迎來此戰最後一次打擊，這次換被91.4 mph切球三振，仍是揮棒落空。

而小熊整體打線也非常低迷，全隊僅敲3安，他們第2局連獲2次保送上壘，到Nico Hoerner打擊時，他擊出滾地球，勇士野手接球後往二壘傳，殺掉盜壘跑者，不過原先在二壘跑者跑到三壘，接著奧特嘉(Rafael Ortega)上場時，勇士投手萊特傳一壘牽制，但跑者已奔向二壘，三壘跑者則靠空檔迅速衝回本壘得分，隨後二壘跑者遭夾殺。

With his fourth selection of the night, Adam Duvall chose violence. This was his first homer of the year. It had a 109.6 mph exit velocity pic.twitter.com/yBNZxiEfTH — Mark Bowman (@mlbbowman) April 29, 2022

小熊就靠著這次賭博式跑壘取得1分，不過他們在第3、8局各失掉1和3分，勇士游擊手旺森(Dansby Swanson)、杜瓦(Adam Duvall)敲出全壘打，達諾(Travis d'Arnaud)則敲出二壘安打，最後就以5：1獲勝。而小阿庫尼亞今天在第7局敲出一壘安打，將隊友送上三壘得點圈，還跑出2次盜壘，看來恢復得相當不錯。