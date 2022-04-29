前衛生署長楊志良痛批，總統蔡英文心中完全沒有人民，腦袋只有政權。（葉書宏攝）

疫情嚴峻，前衛生署長楊志良要捐贈1000萬劑快篩受阻，楊志良今（29日）自爆前總統馬英九在他署長任內1個月熱線1次，關心全台每月輕生人數，因為馬心中有人民。楊也痛批，總統蔡英文心中完全沒有人民，腦袋只有政權，他強調，身為總統、行政院長、衛福部長什麼都可以不要，但心中要有人民，心中要有生命。

楊志良表示，自己寫了多少文章關於台灣防疫，連前副總統呂秀蓮在節目上都曾向蔡總統嗆聲「最好相信閻羅王會跟你算帳！」這個政府有那麼多錢買1450去洗大家的頭腦，那麼多人支持陳時中，好棒棒。

楊志良表示，自己擔任署長時，前總統馬英九每個月打1次電話詢問有多少人輕生，離開公職後常寫文章批評馬，但馬心中有人民，馬沒有交代，但他任內主動邀集大賣場等加強宣導，防範民眾購買木炭輕生。

楊志良批評，總統蔡英文心中完全沒有人民，她哪一件事情心中有人民，身為總統、行政院長、衛福部長什麼都可以不要，但心中要有人民，心中要有生命。

他強調，2歲童重症過世本來可以預防，但就是因為1922電話轉來轉去，最後錯過黃金時間，還有基隆婦重症過世，看到陳時中嬉皮笑臉，假裝是個暖男一句話就過去了。

針對行政院長蘇貞昌呼籲不要囤快篩劑，楊志良說，要民眾不囤貨很難，因為那是人性，如果快篩跟口罩一樣到處都買得到，誰還要囤快篩劑，如今買個快篩劑還要排隊排半天，且還不一定買得到。

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