靜宜大眾傳播學系第14屆畢業成果展「一寸之步」，5月13至15日台北松山文化創意園區二號倉庫接力登場，邀請大家共襄盛舉。（靜宜大學提供）

靜宜大傳系第14屆畢展主題「一寸之步」，學生透過作品傳遞社會關懷及正面能量，呈現年輕人的創意及影像媒體實作能力。（靜宜大學提供）

靜宜大傳系畢展今年展出4部紀錄片、3部劇情片、2個新媒體複合式網站、2本平面雜誌、2篇劇本、2本論文及電視新聞專題與電視節目等17組作品。（靜宜大學提供）

靜宜大學大眾傳播學系第14屆畢業成果展「一寸之步」，將於5月3至5日在靜宜大學國際會議廳揭開序幕；5月13至15日台北松山文化創意園區二號倉庫接力登場，還有5月24至26日的線上直播，邀請大家共襄盛舉！

靜宜大傳系第14屆畢展主題「一寸之步」，代表跨出一寸之步，能展開實現夢想的探險旅程！也象徵面對新變動的時代，學生透過作品傳遞社會關懷及正面能量，並呈現年輕人的創意及影像媒體實作能力，讓愛亮起來！

靜宜大傳系畢展今年展出4部紀錄片、3部劇情片、2個新媒體複合式網站、2本平面雜誌、2篇劇本、2本論文及電視新聞專題與電視節目等17組作品；題材涵蓋人文暨生態環境、社區再造、疫情中的行業變貌、原住民教育、電競產業、兩岸第三文化與社群媒體交流等。

靜宜大傳系畢展，並以年輕人的視角與生活經驗探索台灣社會、自然生態等環境，進而走出屬於自己生命未來的康莊大道。相關訊息可查詢，一寸之步官方網站(https：／／reurl.cc／3jvzjX)、Facebook(https：／／reurl.cc／pWOGxl)、Instagram(https：／／reurl.cc／Op9Op3)、 YouTube(https：／／reurl.cc／p1mkxd)。