民進黨公布大安文山初選結果。（民進黨提供／楊亞璇台北傳真））

民進黨北市議員初選激烈，民進黨今公布台北市第六選區（大安、文山）民調結果，除了現任議員簡舒培、王閔生，新人趙怡翔、陳聖文、詹晉鑒順利過關，陳唐博落敗。

民進黨第六選區預計提名5席，共6人爭取提名。陳唐博、陳聖文、趙怡翔為符合《2022 年直轄市議員提名特別條例》所訂條件之新人。

據民進黨公布民調，簡舒培拿下28.23％支持度、趙怡翔23.53％、王閔生18.62％、詹晉鑒9.82％，陳唐博 3.21％遭淘汰。