綠大安文山議員初選 「口譯哥」趙怡翔過關 簡舒培第一 12:192022/04/29 中時 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大安文山初選廝殺！新人趙怡翔奪佳績。（摘自趙怡翔臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨公布大安文山初選結果。（民進黨提供／楊亞璇台北傳真）） 民進黨北市議員初選激烈，民進黨今公布台北市第六選區（大安、文山）民調結果，除了現任議員簡舒培、王閔生，新人趙怡翔、陳聖文、詹晉鑒順利過關，陳唐博落敗。 民進黨第六選區預計提名5席，共6人爭取提名。陳唐博、陳聖文、趙怡翔為符合《2022 年直轄市議員提名特別條例》所訂條件之新人。 據民進黨公布民調，簡舒培拿下28.23％支持度、趙怡翔23.53％、王閔生18.62％、詹晉鑒9.82％，陳唐博 3.21％遭淘汰。 焦糖哥哥沒過關！綠士林、北投議員初選民調出爐網驚呆 2022誰來做老大》彰化縣長 王惠美爭連任 綠營母雞難產 #趙怡翔 #民進黨 #陳聖文 #陳唐博 #新人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2022誰來做老大》南投縣鄉鎮市 南投老將轉戰鄉鎮市長 新人搶攻議員 04:102022/04/28 政治要聞 2022誰來做老大》宜蘭縣長 林姿妙拚連任 請鄉親和她站在一起 04:102022/04/29 政治要聞 支持新竹市長提名改為徵召！鄭宏輝表態全力爭取提名 民調曝光 17:112022/04/27 政治 調薪最高25％ 遭爆老鳥慘輸新人！台積電回應了 12:592022/04/28 財經 時論廣場》快篩劑之亂 防疫倒退嚕（高源流） 19:562022/04/28 時論廣場 聽到「民進黨」先別掛電話！ 羅智強急曝真相 09:092022/04/28 政治 中市府首位官員確診 文化局長陳佳君染疫 12:002022/04/29 生活 桃園市民進黨市議員初選 龍潭區張肇良勝出 17:142022/04/27 政治 2022誰來做老大》台北市議員 北市士林北投、松山信義議員各減1席 藍2選將傳脫黨參選 04:102022/04/28 政治要聞 蔡其昌尋何欣純支持 稱讚「承擔」展團結 18:292022/04/28 政治 國台辦批雙標 陸委會：大陸疫情多點傳播 04:102022/04/28 產業財經 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。