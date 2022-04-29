美系外資針對祥碩(5269)出具最新研究報告，針對市場擔憂聯發科恐搶飯碗提出最新釋疑，看好祥碩在高速傳輸市場仍具有相當優勢，且聯發科(2454)依舊專注在其已經領先的市場領域，故維持祥碩目標價2400元、評等加碼。

美系外資表示，市場最近對祥碩將面臨的競爭擔憂再度升起，主要可能是來自於聯發科的競爭，也導致祥碩近期股價疲軟。市場投資者擔心聯發科USB4主機控制即將上市，這是也將是後續關注祥碩的重點之一。

美系外資提醒，類似於本次擔憂聯發科競爭逼近的戲碼，其實約在1年半前也上演過，當時就傳出聯發科可能會打入晶片模組業務，但事實上並沒有任何進展，有鑑於高速接口的市場規模相對小，祥碩具有的強大競爭力和良好的業績記錄，仍然可以建立很高的進入壁壘，這也象徵對於潛在的新進業者恐有回報率不高的憂慮，且聯發科目前專主於其已經領先的市場，例如Wi-Fi、PMIC(電源管理IC)等，高速傳輸接口現在不是聯發科的重點，故也維持祥碩目標價2400元、加碼評等。

祥碩今股價也隨大盤反彈，開高後陷入震盪，盤中再度拉高上漲逾3%，股價最高達1470元，重回5日線。