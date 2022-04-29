高雄56歲彭姓男子27日駕駛35噸大貨車行駛於管制路段，遭警方攔下，未料，彭男身上散發濃濃酒味，酒測值更是高達0.87mg／l，除了領到警方開出4張合計至少30萬元的罰單外，也將遭高市府交通局公布全名、無碼照及違規事實。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真）

高雄56歲彭姓男子27日駕駛35噸大貨車行駛於管制路段，遭警方攔下，未料，彭男身上散發濃濃酒味，酒測值更是高達0.87mg／l，除了領到警方開出4張合計至少30萬元的罰單外，也將遭高市府交通局公布全名、無碼照及違規事實。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真）

高雄56歲彭姓男子27日駕駛35噸大貨車行駛於管制路段，遭警方攔下，未料，彭男身上散發濃濃酒味，酒測值更是高達0.87mg／l，經調查後發現，彭男先前已有2次酒駕紀錄，執照早遭吊銷，如今又再度酒駕上路遭逮，除了領到警方開出4張合計至少30萬元的罰單外，也將遭高市府交通局公布全名、無碼照及違規事實。

高市警鳳山分局南成派出所長林卓材27日上午11時許在派出所門口發現一輛35噸大貨車行駛於和成路北往南路段，正朝派出所方向而來，但由於該路段屬於管制道路，一般大貨車若未經申請許可，不得行駛於該路段，因此立即驅前將大貨車攔下盤查。

未料，駕駛大貨車的彭男才打開車門，員警就聞到彭男身上散發濃濃酒氣，經警方詢問，彭男也坦承自己在上工前「有小酌高粱酒」，警方依規定供水漱口並依法實施酒測，而彭男的呼氣酒測值竟高達0.87mg／l，警方訊問後依公共危險罪嫌將彭男移送高雄地檢署偵辦。

據了解，彭男並非首次酒駕，他於去年、前年各有1次酒駕遭逮的紀錄，且駕駛執照早已被吊銷，彭男竟不知悔改，仍然無照酒後上路，幸虧警方及時攔查，並未發生事故導致人員傷亡，由於彭男多次酒駕累犯，將被高市府交通局依酒駕新法公布全名、無碼照及違規事實。

另外，警方也依據交通法規對彭男的違規事實開出4張罰單，包括駕駛執照業經註銷吊銷駕駛大貨車處4萬至8萬元罰鍰、酒精濃度超過0.55mg／l處10萬元以上罰鍰及累犯9萬元以上罰鍰、不遵守道路標誌標線指示處900至1800元以上罰鍰及刑法駕駛動力交通工具而吐氣超過0.25mg／l以上，處3年以下有期徒刑併科30萬以下罰金，初估彭男此次酒駕得付出至少30萬元的代價。

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