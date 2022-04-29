近期越南股市風險意識明顯升高，越南內部對不當交易的稽查，高槓桿操作投資面臨較大融資餘額壓力，使得近一周胡志明指數出現較大跌幅，但觀察越南融資保證金追繳壓力已漸消退，賣壓一定程度釋放，指數可望逐步震盪走穩，中長線市場主軸仍是銀行股、地產股，目前各種雜音使走勢偏弱，卻提供第二季買點機會。

日盛越南機會基金研究團隊表示，最新統計數據顯示，截至2022年第一季度末，證券公司融資餘額和墊款等貸款餘額，續創歷史新高，融資餘額達到201.18兆越南盾（約新台幣2,515億元)，前10名公司的貸款總額約佔整個證券行業的63.7％，低於2021年第四季度的65％。

同時部分公司已接近國家證監會證券融資融券業務指導意見第87號規定的200％股權保證金比率，以越南前五大券商融資餘額與股東權益的比率來看，基本上該比值都已經在150～200％。

日盛越南機會基金研究團隊分析，越南政府加強監理金融市場違規，總理下令當局整頓股票、債券與地產市場操縱行為，短線雖為市場帶來變數，但中長線有助市場長期發展秩序及透明度。

越南證交所數據顯示，統計年初至3月底，境內投資者累計新開證券賬戶超過67.5萬戶，約近2020年新開賬戶總數的兩倍。目前境內投資超過490萬戶，約為5％的人口數，比政府設定的目標提前3年達成，投資熱潮凸顯有機會活化股市表現。