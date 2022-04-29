通膨、聯準會（Fed）鷹派更強硬，及大陸擴大封城，市場焦慮升高，投資情緒謹慎，近一個月全球主要股市大多走低，不乏修正逾一成，面對不確定性仍在，但企業獲利與經濟數據保持成長趨勢，考量景氣仍保持復甦態勢，公債利率還有上行風險，投信建議投資維持偏股多重資產配置結構，謹慎存續期間管理策略穩健因應。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，今年來股市波動加劇一大因素，源自市場對Fed積極升息的憂慮，但根據聯邦基金利率期貨市場顯示，現階段市場預期的升息幅度，已大幅高於Fed先前聲明，意味著股市大致反應，但考量近期大陸疫情未緩導致政府持續封城，對供應鏈與需求端產生負面影響下，短期市場波動難減。

建議投資布局不妨透過多重資產基金因應，透過跨資產、跨市場的配置分散投資組合波動，以價值與成長標的並重策略，來因應市場風格轉換、靈活調整配置，並把握短線逢回機會布局長線趨勢題材，穩健應對市況變化。

徐煒庠指出，中長期來看，大陸疫情發展預期將是短期事件，待供應鏈問題解決，物價壓力自然緩解，成熟國家下半年通膨可望回落，同時主要央行緊縮政策，也有助通膨止升回穩，市場陸續反應下，風險性資產後續仍有表現契機，投資料仍將逐步回歸基本面。

整體仍建議採股優於債配置策略，股票長期仍是抗通膨最佳資產，可以美股作為主流核心配置，主要基於其景氣與企業營運穩健，企業獲利預估值並未下調，顯示終端需求仍具韌性，足以抵銷今年來原物料成本上升的壓力。市場預期，今年美股企業年成長率可望呈現逐季增長態勢，並適度搭載優質高息收益資產，以兼顧資本利得報酬與息收，也平衡投資組合波動，在機會與風險並存的環境中穩健因應。