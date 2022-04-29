腎臟專科醫師王介立表示，目前北北基桃衛生單位與醫院的醫療體系已全線癱瘓，因無數快篩的陽性個案湧入，等待排隊做PCR、等檢驗報告的人愈來愈多，他呼籲要改變4作法，如快篩陽性視同確診、輕症自行完成法傳通報、醫院及衛生局只需通報中重度、表格單純化等，並強調不這樣做醫療系統必定會爆炸。

王介立今（29）日於個人臉書粉專指出，目前全北北基桃衛生單位與醫院的醫療體系已全線癱瘓，因為所有人都在填各種表格，造成各種法傳通報，就連確診病人通報也全線癱瘓，因為無數快篩的陽性個案湧入，等待排隊做PCR、等檢驗報告的人愈來愈多，現況若無法改善，必定導致全線崩潰。

王介立建議，要改變過去4種做法，包括快篩陽性視同確診、比照報稅系統，個人輕症自行完成法傳通報與個人資料勾稽、比照流感與腸病毒，醫院及衛生局通報中重度個案與需要投藥個案即可、表格單純化，能用鏈接自動上傳就自動抓取健保內部資料，不要實驗室與感控重新手動輸入。王介立說，這是雙北第一線醫護人員的感想，並強調不這樣做醫療系統必定會爆炸。