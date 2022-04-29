俄烏戰爭逾2個月，西方國家紛紛對俄羅斯祭出經濟制裁。台灣經濟研究院研究六所所長吳孟道表示，這場戰爭已導致歐洲3月消費者物價指數（CPI）年增7.5%創下新高，歐洲其實本無意與俄羅斯為敵，是配合美國，結果導致自己承受高通膨壓力。他預言，歐洲不可能切斷俄羅斯能源，加上糧食、物價問題，歐洲慘況將「雪上加霜」，最後可能在人民反彈下調整、放寬制裁措施。

吳孟道今日（29）接受香港媒體《中評社》訪問指出，歐洲3月消費者物價指數（CPI）年增7.5%創下新高，若戰事持續下去，今年CPI很可能破10%甚至更高。

吳孟道分析，從歐洲目前對俄羅斯的制裁程度來看，歐洲不見得真的跟美國同步，畢竟歐洲有自己的考量，無論是面對中國崛起還是俄羅斯都一樣；其實對歐洲來說，就算不能跟俄羅斯當朋友，也不需要把他當敵人，彼此還是能有商業交易與來往，現在應是因為美國要求才配合，自己卻陷入高通膨的壓力中。

吳孟道強調，俄羅斯現在已將能源及基本金屬等礦產，做為反制裁的武器，除非歐洲國家完全切斷俄羅斯能源供給，不然很難再有更激烈的制裁手段了；制裁得愈激烈就如「七傷拳」，傷人卻更傷己，甚至會導致歐盟連糧食、物價問題都雪上加霜、通膨加劇。他直言，屆時面對民眾強烈的反彈聲浪，歐洲各國會否調整或放寬制裁措施，是後續關注的焦點。