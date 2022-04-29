「華爾街日報」揭露，白宮國家安全顧問蘇利文去年首度與沙烏地王儲沙爾曼會面時，因提起沙國異議記者哈紹吉被殺案遭沙爾曼當面吼斥，凸顯美沙關係尷尬處境。

報導指出，去年9月沙爾曼（Mohammed bin Salman）

在美國總統拜登就任後首次會見蘇利文（Jake Sullivan），當時他在自家的海濱官邸穿著短褲，盼營造輕鬆的氛圍。

美方原盼沙國提高石油產量，但蘇利文卻在會談時再提2018年異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）被殺案，令沙爾曼大為光火。知情人士透露，沙爾曼對著蘇利文吼，說永遠不想再聽到哈紹吉案，要沙國提高石油產量的事也不用再想。

拜登2019年競選期間時曾說，從哈紹吉被殺這類人權議題來看，沙國應被當國際棄兒看待；拜登就任後兩國關係降至幾十年來新低。

俄羅斯入侵烏克蘭後加深美沙嫌隙。美方高層表示，白宮再次希望增產原油，以平抑油價並削弱俄國靠石油賺錢挹注戰爭，但沙烏地仍不為所動，讓俄國平添利多。

王儲沙爾曼已為久病的國王父親處理日常政務，早被視為沙國實際掌權者與將來的繼任國王，但拜登至今還沒能與沙爾曼見面甚至直接說上話，去年夏天時還要美國民眾把油價攀升怪到沙國產量低的頭上。

沙國官員不諱言，美沙關係不睦對華府的風險在於沙方會更靠向中、俄，甚或在像烏克蘭等攸關華府核心利益問題時保持中立。

華爾街日報認為，美沙夥伴關係是建立在美軍保衛沙國不受敵對勢力侵害以確保石油不間斷投入市場、沙國國王以合理價格維持穩定原油供應等前提，但目前雙方關係的經濟基礎已出現變化。沙國不再向美出售大量石油，中國反成為最大的買主，這也重新定位沙國的商業和政治利益。

包括白宮中東事務協調官麥格克（Brett McGurk）在內的美方官員不斷邀請沙國訪問盼修補關係，並著眼伊朗威脅、伊朗撐腰的葉門「青年運動」（Houthi）叛軍等沙國關切的安全議題。但隨拜登不願對沙國讓步，關係修補進展有限。

美方高層官員透露，白宮已不再要沙國增產石油，只求沙國別做任何有損西方力挺烏克蘭的舉措。（譯者：陳亦偉）1110429