香港特首選舉唯一候選人李家超今發表政綱，有四大綱領，包括強化政府治理能力、在土地房屋提速、提效及提量提升香港競爭力，以及關懷社會和青年。關懷社會方面，李家超提出「解決跨代貧窮試驗計劃」，推動非政府機構及企業，幫助千名劏房戶學生裝備自己。

李家超又提出「公宅提前上樓計劃」，指即使公宅項目配套未到位，亦會先批准，讓申請人可以有選擇，希望可以縮短入住時間一年；他會安排司長級官員檢視計劃，在新一屆政府上任100日提交初步報告。會全面審視和部署北部都會區和明日大嶼，亦會審視綠化帶和棕地，強調與土地擁有者共同開發，也會考慮引用收回土地條例。

他又表示，會加強市場力量加快基建，精簡行政和法律程序，確保與時並進，並會引用創新科技加快建屋，例如採用組合屋，將圖則審批過程電子化等。

此外，李家超還提出試驗計劃解決跨代貧窮，為期2至3年，協助1000個住劏房的初中學生，由政府、企業和非政府組織設計方案計劃，有企業家或社會人才作為導師，包括提供資助和培訓，協助年輕人裝備自己，增強自信心，加強對生涯規劃的了解。試驗計劃會訂出目標，每年檢討成效。

李家超指出，要提升教育內涵，特別注重教師專業操守和培訓，提高學生的國家認知和民族認同，推動STEAM教育普及化。會制訂青年政策，提供更多職業培訓，培育愛國愛港新一代，增加他們的國際和內地實習機會。

李家超強調，會鞏固香港國際金融中心的地位，並會將香港發展為創科中心，帶動經濟轉型，發展北部都會區，與深圳產生協同效應，塑造香港成為文化之都，利用法治優勢，加強不同法律服務。另，會履行基本法23條立法的憲制責任，會適時推動相關工作。