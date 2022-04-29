29日環境風場為東南風，高屏地區位於迎風面，擴散條件佳；雲嘉南以北位於下風處，污染物稍易累積。依18時監測結果，高屏、花東、宜蘭空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

依監測資料及氣象局資料顯示，29日上午東北風稍減弱，環境風場為東南風，北部地區位於弱風處，污染物稍易累積；下午起東北季風稍增強，北部地區位於迎風面，擴散條件好轉，中部以南地區轉為下風處，空氣品質多為普通等級；氣象局提醒金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

竹苗、高屏、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

未來一週，29日環境風場為東南風轉至東北風，西半部地區空氣品質多為普通等級；30日鋒面掠過臺灣北部海面及東北風稍增強、5月1日東北季風增強、2日至4日東北季風家南方雲系北移影響，中部以北地區擴散條件佳，南部地區位下風處，污染物易累積。